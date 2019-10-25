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Украинка выиграла грант и будет изучать климат в известнейшем институте

Украинка выиграла грант и будет изучать климат в известнейшем институте
20:04 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: МОН

Новости Украины:После восстановления членства Украины в SCAR ученый Мария Павловская будет изучать климат в Институте микробиологии Макса Планка.

Украинский ученый выиграла уникальный грант на изучение изменений климата благодаря исследованиям на станции "Академик Вернадский".

Как сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины, сотрудница Национального антарктического научного центра МОН Мария Павловская стала одной из 8 победителей престижного грантового конкурса Научного комитета по антарктическим исследованиям (SCAR).

"Участие в нем стала возможной благодаря восстановлению в 2018 году статуса Украины как полноценного члена SCAR", - говорится в сообщении.

Нынешние победители представляют 5 стран - США, Японию, Австралию, Аргентину и Украину. Сумма каждого гранта составляет до 15 тыс. долларов.

"Ранее украинский ученый изучала биогеохимическое взаимодействие антарктических бактерий и микроводорослей Южного океана на станции "Академик Вернадский". Теперь она получила возможность продолжить это исследование в Институте морской микробиологии Макса Планка (Бремен, Германия), который является мировым лидером в этой области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что исследования Павловской будут способствовать лучшему пониманию биологических механизмов связывания и высвобождения углекислого газа в Мировом океане и процессов изменения климата.

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Минобразования, Академик Вернадский, SCAR, Научный комитет по антарктическим исследованиям.
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