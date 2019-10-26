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Когда в Украине переход на "зимнее время": дата и цели

Когда в Украине переход на "зимнее время": дата и цели
07:44 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

Новости Украины:В ночь на 27 октября в Украине стрелки часов будут переведены на час назад.

Переход на зимнее время в Украине в 2019 году состоится в ночь на 27 октября. В 4:00 в воскресенье украинцам нужно будет перевести часы на один час назад. Поэтому, как говорят в народе, "будем спать утром на час больше".

Практику перевода часов зимой и летом впервые опробовали в Великобритании в 1908 году. Главной мотивацией была экономия и стремление к более рациональному использованию электроэнергии. В Советском союзе перевод часов ввели только в 1981 году. Украина после провозглашения независимости не стала менять эту уже устоявшуюся традицию, хотя в 2011 году в Верховной Раде были попытки ее отменить после аналогичного решения в России.

Сейчас в мире более 110 стран переводят стрелки часов на "летнее" и "зимнее" время. Однако это количество может существенно уменьшиться, ведь в Европейском союзе решили отказаться от обязательного перевода часов с 2021 года, поскольку экономия электроэнергии оказалась незначительной, а врачи указывают на негативное влияние на здоровье людей. Вслед за отказом ряда стран Европейского союза, Украина может прекратить эти переходы на "летнее" и "зимнее" время, так как Киев настроен на синхронизацию с ЕС.

Переводят ли часы в других странах мира

По словам врачей, переход на «зимнее» время не несет такого вреда здоровью, как переход на «летнее», однако в любом случае человеческому организму нужно несколько недель на перестройку на новый график. 

В Укрзализныце обратили внимание пассажиров на то, что с 27 октября поезда на территории Украины будут курсировать по зимнему времени, и отметили, что эти изменения уже внесены в железнодорожные билеты.

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Часы, Зимнее время, Перевод часов.
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