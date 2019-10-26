Именины (День Ангела) Никиты: значение имени и красивые поздравления

Новости Украины:Из древнегреческого языка имя Никита означает "победитель".

Характерная черта человека с этим именем - несобранность. Никиту невозможно заставить сосредоточиться на чем-либо одном, зато можно заинтересовать. Несобранность является как бы мерилом его поступков и действий и даже в какой-то степени предопределяет его судьбу. Никита хватается сразу за несколько дел, но не в состоянии довести ни одного до конца. Легко увлекается какой-нибудь идеей, однако так же быстро охладевает, хотя уже затрачены немалые силы и средства. Более активен на словах, чем на деле.

Разбросанность мешает Никите полностью сосредоточиться на чем-нибудь одном: сегодня он увлечен йогой, а завтра с таким же рвением занимается карате; учась на третьем курсе технического вуза, может страстно увлечься актерским мастерством или археологией, перевестись в другие учебные заведения. При этом Никита целеустремлен, идет к цели прямым путем. Он знает себе цену. Он эгоистичен и не любит, чтобы им командовали, он настойчив, упрям и одновременно - чувствителен и раним. Может иногда прислушаться к советам отца. Никита коммуникабелен, прекрасно ладит с людьми. Гостеприимен, обладает чувством юмора. Любит шумные вечеринки, танцы, путешествует, если есть такая возможность. Друзей у них немного, Никита лишен дипломатичности, не желает ни к кому приспосабливаться и не терпит ничьего превосходства.

Никита переменчив и в своих симпатиях и привязанностях. Женщины легко отдают ему свои сердца, но так же легко Никита расстается с ними. Правда, в глубине души Никита очень чувствителен, раним и одинок. Он добр, но вспыльчив и при малейшем недовольстве может мгновенно перечеркнуть прежние отношения.

Поздравления

Поздравляю, Никитос!

Никогда не вешай нос.

Не грусти, не унывай,

Лишь о лучшем вспоминай.

Будь всегда красив, силен,

Смел, здоров, хитер, умен.

Пусть исполняться мечты,

Пускай счастлив будешь ты!

Никита значит "победитель",

Так достигай высот во всем.

А добрый ангел твой хранитель

Пусть бережет уютный дом.

Талантлив ты, амбициозен,

Уравновешен, терпелив,

Силен, умен и так серьезен!

Лови же в жизни позитив!

Никита — победитель с детства,

Любитель славы и побед.

Он честный парень и успешный.

Пусть жить он будет много лет.

Никиты день, и ангел рядом

Оберегает, бережет,

На верный путь всегда наставит

И от беды всегда спасет!

Никита... Как подходит имя

Мужчине, верному себе,

Что не бросает слов на ветер,

Бросает вызов лишь судьбе.

Будь счастлив в жизни ты, Никита.

Пусть светит яркая звезда,

И никогда на белом свете

Не поджидает пусть беда!

С этим праздником счастливым

Спешу тебя поздравить я.

Никита, пусть твои желанья

Спешат исполниться всегда!

Желаю крепкого здоровья

И дней весёлых теплоты.

Желаю, чтобы был счастливым

И добрым оставался ты.

От всей души тебе, Никита,

Всех благ хочу я пожелать!

К тебе удача, как магнитом,

Всегда пусть будет прилипать!

Желаю чаще улыбаться,

На позитиве жить всегда!

Желаю целей добиваться

Легко, без всякого труда!

Ты, Никита, хоть куда!

Ты - красавец! Да-да-да!

Ты - силён, умён, послушен,

К "слабым", ты не равнодушен!

Ты проворен и удал,

Джентльменом в жизни стал,

Добрым, храбрым, идеальным,

Позитивным, пунктуальным.

Будь таким всю жизнь свою,

И живи, ты, как в раю...

Будь здоровым, ты всегда,

А сварливым — никогда!

Тебе шлю, Никита,

Свои поздравления,

Море улыбок,

Смеха, веселья.

Чтобы побед

Ты всегда добивался,

С бедами в жизни,

Чтоб не встречался.

Рядом всегда

Друзья, чтобы были,

Красивые женщины,

Нежно любили.

Чтоб были тебе

Все дороги открыты,

Счастливым по жизни

Чтоб шел ты, Никита.

Замечательный парнишка

Принимает поздравленья,

Будь счастливым, даже слишком,

С головой тони в везеньи!

И успешным будь, Никита,

С каждым днем живи богаче,

Двери все тебе открыты,

И за каждой ждет удача!

Никита, с праздником тебя от сердца поздравляем,

Быть победителем во всем от всей души желаем!

Победа в имени твоем, а что же это значит?

А это значит, что в судьбе не миновать удачи!

Так пусть тебе всегда везет, в любви, делах, карьере,

Везде тебя победа ждет, без всякого сомненья!

С праздником тебя, Никита!

Пожелать тебе хочу,

Чтобы сложные задачи

Всегда были по плечу.

Пусть все сбудется, свершится,

Никогда не унывай.

И успех пусть повторится,

И в душе наступит май.

Пусть судьба не будет строгой,

Будет пусть любовь как мед.

И фортуна, где б ты не был,

Пусть тебя всегда найдет.