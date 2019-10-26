Зеленский распорядился создать еще один профессиональный праздник

Новости Украины:Публикации соответствующего указа Владимира Зеленского пока нету на сайте Офиса президента.

Украинские таможенники отныне 25 июня будут отмечать собственный профессиональный праздник.

Об этом Гостаможслужба сообщила в Фейсбуке со ссылкой на соответствующий указ Президента Владимира Зеленского. На сайте Главы государства указа пока нет.

"Наконец есть день таможенника! Ждем поздравления на 25 июня", - говорится в сообщении.

В то же время в Украине с 1992 года 25 июня отмечается праздник, который имеет название "День таможенной службы Украины".

25 июня 1991 года Верховная Рада приняла Закон "О таможенном деле в Украине". Соответствующий указ о праздничных и памятных датах №353/92 Президент Леонид Кравчук подписал 22 июня 1992 года.