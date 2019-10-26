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День автомобилиста 2019: когда празднуют в Украине
День автомобилиста 2019: когда празднуют в Украине

День автомобилиста 2019: когда празднуют в Украине

День автомобилиста 2019: когда празднуют в Украине
11:28 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:В Украине в этом году День автомобилиста и дорожника празднуют 27 октября.

День автомобилиста и дорожника - национальный профессиональный праздник работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства, который отмечается на Украине ежегодно в последнее воскресенье октября.

День автомобилиста получил официальный статус национального государственного праздника в 1993 году. Тогда первый президент Украины Леонид Кравчук подписал соответствующий указ.

Праздник учредили, чтобы показать важность работы работников автотранспорта и дорожной отрасли – насколько они упрощают нашу жизнь и делают ее более удобной.

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В этом году праздник будет 27 октября.

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Конечно же, главными виновниками праздника являются профессиональные водители - шоферы автобусов, трамваев, троллейбусов, грузовиков и тому подобное. Также День автомобилиста касается людей, которые обслуживают транспортные средства и занимаются их производством – шиномонтажников, автослесарей, механиков, автомобильных инженеров и конструкторов, руководителей и сотрудников транспортных предприятий.

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