Зеленский освободил от должности начальника полтавского управления СБУ

Новости Украины:Юрия Раховского занял эту должность 4 года назад.

Президент Владимир Зеленский уволил начальника управления Службы безопасности Украины в Полтавской области Юрия Раховского.

Соответствующий указ №768/2019 опубликован на официальном сайте главы государства.

"Освободить Раховского Юрия Васильевича от должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Полтавской области", - говорится в указе.

Как известно, Раховский был назначен на должность начальника управления Службы безопасности Украины в Полтавской области в ноябре 2015 года.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский назначил главой Луганской областной государственной администрации Сергея Гайдая.