Зеленский освободил от должности начальника полтавского управления СБУ

Президент Владимир Зеленский уволил начальника управления Службы безопасности Украины в Полтавской области Юрия Раховского.
Соответствующий указ №768/2019 опубликован на официальном сайте главы государства.
"Освободить Раховского Юрия Васильевича от должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Полтавской области", - говорится в указе.
Как известно, Раховский был назначен на должность начальника управления Службы безопасности Украины в Полтавской области в ноябре 2015 года.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский назначил главой Луганской областной государственной администрации Сергея Гайдая.