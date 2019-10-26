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Зеленский освободил от должности начальника полтавского управления СБУ

Зеленский освободил от должности начальника полтавского управления СБУ
16:55 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:Юрия Раховского занял эту должность 4 года назад.

Президент Владимир Зеленский уволил начальника управления Службы безопасности Украины в Полтавской области Юрия Раховского.

Соответствующий указ №768/2019 опубликован на официальном сайте главы государства.

"Освободить Раховского Юрия Васильевича от должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Полтавской области", - говорится в указе.

Как известно, Раховский был назначен на должность начальника управления Службы безопасности Украины в Полтавской области в ноябре 2015 года.

Зеленский распорядился создать еще один профессиональный праздник

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский назначил главой Луганской областной государственной администрации Сергея Гайдая.

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Украина, СБУ, Полтавская область, Владимир Зеленский, Юрий Раховский.
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