"Мы останемся тут": Зеленский не убедил ветеранов покинуть Золотое (Видео)

Новости Украины:Ветераны АТО не собираются покидать Золотое после разговора с Зеленским.

Ветераны боевых действий на Донбассе не собираются покидать поселок Золотое-4 после сегодняшнего разговора с президентом Владимиром Зеленским.

Об этом заявил ветеран полка "Азов" Денис (позывной "Янтарь"), который принял участие в беседе с Зеленским.

"Не знаю, какой у него [Зеленского] дальше план, но мы будем оставаться тут дальше пока будет угроза бессмысленного разведения и утраты территории Украины", — заявил он видеокомментарии Telegram-каналу "Останній блок-пост #Ні_Капітуляціїї".

"Янтарь" заверил, что они будут действовать в рамках закона. По его словам, посыл президента был таков, что он просто хотел пообщаться с ветеранами, которые сейчас находятся вблизи линии соприкосновения.

"Мы так думаем, что скоро запланировано разведение войск", — добавил ветеран "Азова".

Как сообщалось ранее, сегодня Владимир Зеленский посетил Золотое-4, где встретился с добровольцами "Национального корпуса" и ветеранами полка "Азов", которые находятся там с начала октября, так как выступают против разведения сил в этом районе.