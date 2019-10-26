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Адвокат Гладковского говорит о "новом надуманном деле" НАБУ

Адвокат Гладковского говорит о "новом надуманном деле" НАБУ
17:38 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:НАБУ требует привлечь Гладковского к ответственности за неявку на допрос в июле.

Национальное антикоррупционное бюро требует привлечь бывшего первого заместителя секретаря СНБО, президент корпорации "Богдан" Олега Гладковского к ответственности за неявки на допрос 19 июля.

Об этом заявил адвокат Гладковского Руслан Волынец, сообщается на сайте корпорации "Богдан".

"Новое надуманное дело против Гладковского о якобы неявке на допрос к следователю НАБУ в июле текущего года - очередное свидетельство политически мотивированного преследования его", - считает адвокат.

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Он сообщил, что НАБУ обратилось в суд с требованием привлечь Гладковского к ответственности за неявки по вызову детективов на основании статьи 139 УПК Украины (последствия неявки по вызову).

"Обвинения против Гладковского надуманные, поскольку детективы НАБУ были предупреждены в установленные законом порядке и сроках о причинах невозможности прибытия в определенный ими день и время", - утверждает Волынец.

Адвокат отметил, что в тот день - 19 июля - факт невозможности прибытия к следователю, кроме юридических каналов, широко транслировался всеми средствами массовой информации во избежание каких-либо инсинуаций и манипуляций.

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Адвокат добавил, что июльская поездка Гладковского за границу была запланирована им еще в мае текущего года, а не за день до допроса, о чем свидетельствует покупка билетов на самолет.

По словам Волынца, судебное заседание состоится в понедельник, 28 октября, в 9.30 в Высшем антикоррупционном суде Украины.

В пресс-службе НАБУ это заявление не комментировали.

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Суд, Коррупция, НАБУ, Олег Гладковский, Руслан Волынец.
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