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Популяризация чтения: Минкульт и Минцифры работают над онлайн-библиотекой

Популяризация чтения: Минкульт и Минцифры работают над онлайн-библиотекой
17:52 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay

Новости Украины:Минкульт планирует создать украинскую электронную библиотеку.

Украинский культурный фонд, который подчиняется Министерству культуры, вместе с Министерством цифровой трансформации планируют создать электронную библиотеку.

Об этом заявил министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский в интервью "Радио Свобода".

Он отметил, что популяризация чтения является одной из задач Минкульта.

"Для того, чтобы люди больше читали, у них должна быть привычка читать. Привычка читать формируется в школе, в семье, в детстве. Поэтому часть наших действий, усилий и средств будет вместе с МОН направлена на то, чтобы такая привычка появлялась в школе. Это первое. И второе — это наличие контента, то есть наличие интересных книг", — сказал Бородянский.

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Министр добавил, что правительство рассматривает электронные книги для того, чтобы создать "минимальный барьер" для доступа к литературе. Украинский культурный фонд вместе с Министерством цифровой трансформации работают над созданием онлайн-библиотеки.

"Для того, чтобы в каждой школе, в каждом городе, где есть интернет или где он будет в ближайшее время, была возможность ребенку добраться до книги. Мы планируем, что несколько наименований будут бесплатные вообще, то есть государство будет это оплачивать. Я не знаю, сколько сейчас, потому несколько, 10, 20, 30", — отметил Бородянский.

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По его словам, финансирование Института книги не будет сокращено. По данным Бородянского, в Украине пока публикуется около 8000 наименований книг ежегодно, но он считает, что этого недостаточно.

"Их (книг — ред.) немало, но недостаточно, на наш взгляд. Их есть где 8000 наименований каждый год. Поэтому мы будем развивать. Что означает? Что у нас будут программы поддержки украинских молодых авторов, поддержка издательства украинских молодых авторов и так далее. У нас будут программы поддержки перевода с иностранного языка на украинский", — заверил министр.

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Минкульт, Владимир Бородянский, Минцифры.
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