Осень даст о себе знать: прогноз погоды на сегодня

Сегодня, 27 октября, в Украине немного похолодает, хотя погоду все еще будет определять теплый для этого времени года воздух.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Во всех областях страны ночью и утром туман.
Карта осадков 27 октября
Ветер юго-западный, 3-8 м/с.
Карта ветров 27 октября
Прогноз погоды на воскресенье, 27 октября, по Украине:
Ужгород – +19...+21, переменная облачность, преимущественно сухо
Львов – +19...+21, переменная облачность, преимущественно сухо
Ивано-Франковск – +18...+20, переменная облачность, преимущественно сухо
Тернополь – +18..+20, переменная облачность, преимущественно сухо
Черновцы – +16...+18, переменная облачность, преимущественно сухо
Хмельницкий – +15...+17, переменная облачность, преимущественно сухо
Луцк – +18...+20, переменная облачность, преимущественно сухо
Ровно – +17...+19, переменная облачность, преимущественно сухо
Житомир – +16...+18, переменная облачность, преимущественно сухо
Винница – +15...+17, переменная облачность, преимущественно сухо
Одесса – +15...+17, переменная облачность, преимущественно сухо
Николаев – +15...+17, переменная облачность, преимущественно сухо
Херсон – +15...+17, переменная облачность, преимущественно сухо
Симферополь – +15...+17, переменная облачность, преимущественно сухо
Кропивницкий – +15...+17, переменная облачность, преимущественно сухо
Черкассы – +15...+17, переменная облачность, преимущественно сухо
Чернигов – +15...+17, переменная облачность, преимущественно сухо
Сумы – +15...+17, переменная облачность, преимущественно сухо
Полтава – +15...+17, переменная облачность, преимущественно сухо
Днепр – +15...+17, переменная облачность, преимущественно сухо
Запорожье – +15...+17, переменная облачность, преимущественно сухо
Донецк – +15...+17, переменная облачность, преимущественно сухо
Луганск – +15...+17, переменная облачность, преимущественно сухо
Харьков – +15...+17, переменная облачность, преимущественно сухо
Киев – +15...+17, переменная облачность, преимущественно сухо
Погода 27 октября
Температура ночью 4-9° тепла, на побережье морей до 12°; днем 13-18°, в западных областях местами 19-22°.
В Киеве - без осадков, температура ночью 7-9°, днем 15-17°.
Синоптик Наталья Диденко рассказала, что воскресенье в Украине будет теплым, без дождей и с туманами.
Народный прогноз погоды
На грязниху не бывает сухо.
Если на Параскеву большая грязь, то до зимы осталось четыре седьмины (четыре недели).
На грязниху грязь — четыре смены до зимы.
Если на Параскеву грязь велика и лошадиное копыто заливается водой — выпавший снег сразу устанавливает зимний путь.
Параскева пряжу зачинает.