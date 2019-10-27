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Осень даст о себе знать: прогноз погоды на сегодня
08:22 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости Украины:В Украине к началу недели немного похолодает.

Сегодня, 27 октября, в Украине немного похолодает, хотя погоду все еще будет определять теплый для этого времени года воздух.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Во всех областях страны ночью и утром туман.

Карта осадков 27 октября

Ветер юго-западный, 3-8 м/с.

Карта ветров 27 октября

Прогноз погоды на воскресенье, 27 октября, по Украине:

  • Ужгород – +19...+21, переменная облачность, преимущественно сухо

  • Львов – +19...+21, переменная облачность, преимущественно сухо

  • Ивано-Франковск – +18...+20, переменная облачность, преимущественно сухо

  • Тернополь – +18..+20, переменная облачность, преимущественно сухо

  • Черновцы – +16...+18, переменная облачность, преимущественно сухо

  • Хмельницкий – +15...+17, переменная облачность, преимущественно сухо

  • Луцк – +18...+20, переменная облачность, преимущественно сухо

  • Ровно – +17...+19, переменная облачность, преимущественно сухо

  • Житомир – +16...+18, переменная облачность, преимущественно сухо

  • Винница – +15...+17, переменная облачность, преимущественно сухо

  • Одесса – +15...+17, переменная облачность, преимущественно сухо

  • Николаев – +15...+17, переменная облачность, преимущественно сухо

  • Херсон – +15...+17, переменная облачность, преимущественно сухо

  • Симферополь – +15...+17, переменная облачность, преимущественно сухо

  • Кропивницкий – +15...+17, переменная облачность, преимущественно сухо

  • Черкассы – +15...+17, переменная облачность, преимущественно сухо

  • Чернигов – +15...+17, переменная облачность, преимущественно сухо

  • Сумы – +15...+17, переменная облачность, преимущественно сухо

  • Полтава – +15...+17, переменная облачность, преимущественно сухо

  • Днепр – +15...+17, переменная облачность, преимущественно сухо

  • Запорожье – +15...+17, переменная облачность, преимущественно сухо

  • Донецк – +15...+17, переменная облачность, преимущественно сухо

  • Луганск – +15...+17, переменная облачность, преимущественно сухо

  • Харьков – +15...+17,  переменная облачность, преимущественно сухо

  • Киев – +15...+17, переменная облачность, преимущественно сухо

Погода 27 октября

Температура ночью 4-9° тепла, на побережье морей до 12°; днем 13-18°, в западных областях местами 19-22°.

В Киеве - без осадков, температура ночью 7-9°, днем 15-17°.

Знаменательные события в истории: 27 октября 2019 года

Синоптик Наталья Диденко рассказала, что воскресенье в Украине будет теплым, без дождей и с туманами.

Народный прогноз погоды

На грязниху не бывает сухо.

Если на Параскеву большая грязь, то до зимы осталось четыре седьмины (четыре недели).

На грязниху грязь — четыре смены до зимы.

Если на Параскеву грязь велика и лошадиное копыто заливается водой — выпавший снег сразу устанавливает зимний путь.

Параскева пряжу зачинает.

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Погода, Укргидрометцентр, Прогноз погоды, 27 октября.
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