Осень даст о себе знать: прогноз погоды на сегодня

Новости Украины:В Украине к началу недели немного похолодает.

Сегодня, 27 октября, в Украине немного похолодает, хотя погоду все еще будет определять теплый для этого времени года воздух.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Во всех областях страны ночью и утром туман.

Карта осадков 27 октября

Ветер юго-западный, 3-8 м/с.

Карта ветров 27 октября

Прогноз погоды на воскресенье, 27 октября, по Украине:

Ужгород – +19...+21, переменная облачность, преимущественно сухо

Львов – +19...+21, переменная облачность, преимущественно сухо

Ивано-Франковск – +18...+20, переменная облачность, преимущественно сухо

Тернополь – +18..+20, переменная облачность, преимущественно сухо

Черновцы – +16...+18, переменная облачность, преимущественно сухо

Хмельницкий – +15...+17, переменная облачность, преимущественно сухо

Луцк – +18...+20, переменная облачность, преимущественно сухо

Ровно – +17...+19, переменная облачность, преимущественно сухо

Житомир – +16...+18, переменная облачность, преимущественно сухо

Винница – +15...+17, переменная облачность, преимущественно сухо

Одесса – +15...+17, переменная облачность, преимущественно сухо

Николаев – +15...+17, переменная облачность, преимущественно сухо

Херсон – +15...+17, переменная облачность, преимущественно сухо

Симферополь – +15...+17, переменная облачность, преимущественно сухо

Кропивницкий – +15...+17, переменная облачность, преимущественно сухо

Черкассы – +15...+17, переменная облачность, преимущественно сухо

Чернигов – +15...+17, переменная облачность, преимущественно сухо

Сумы – +15...+17, переменная облачность, преимущественно сухо

Полтава – +15...+17, переменная облачность, преимущественно сухо

Днепр – +15...+17, переменная облачность, преимущественно сухо

Запорожье – +15...+17, переменная облачность, преимущественно сухо

Донецк – +15...+17, переменная облачность, преимущественно сухо

Луганск – +15...+17, переменная облачность, преимущественно сухо

Харьков – +15...+17, переменная облачность, преимущественно сухо

Киев – +15...+17, переменная облачность, преимущественно сухо

Погода 27 октября

Температура ночью 4-9° тепла, на побережье морей до 12°; днем 13-18°, в западных областях местами 19-22°.

В Киеве - без осадков, температура ночью 7-9°, днем 15-17°.

Синоптик Наталья Диденко рассказала, что воскресенье в Украине будет теплым, без дождей и с туманами.

Народный прогноз погоды

На грязниху не бывает сухо.

Если на Параскеву большая грязь, то до зимы осталось четыре седьмины (четыре недели).

На грязниху грязь — четыре смены до зимы.

Если на Параскеву грязь велика и лошадиное копыто заливается водой — выпавший снег сразу устанавливает зимний путь.

Параскева пряжу зачинает.