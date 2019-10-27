Именины (День Ангела) Прасковьи: значение имени и красивые поздравления

Его первоначальной вариацией было имя Параскева — старинная общепринятая форма, из которой позднее произошла народная разновидность календарных имен. Святой покровительницей носительниц этого имени является преподобная мученица Параскева Римская, претерпевшая страшные гонения вместе со священномучеником Ермолаем за веру в Христа. В Древней Руси считалось, что самым счастливым днем для девочки, нареченной Прасковьей, будет именно пятница.
Прасковья — ласковая и нежная девушка. Она всегда верна своему любимому, ранима и обидчива, но быстро забывает причиненные ей разочарования. Она бескорыстна и добра к людям. Растет необыкновенно общительной девочкой, охотно играет с детьми, но чаще младшими по возрасту. Самолюбива, полна чувства собственного достоинства, ревностно относится к собственной персоне.
Взрослая — практична и экономна, умеет ладить с родными супруга — празднование всех торжеств происходит в её доме, что становится приятной традицией. Умеет привить тепло, заставить всех относиться друг к другу бережно, трепетно. Однако, она не слишком темпераментна.
Женщинам с этим именем свойственны такие качества как честность, принципиальность и справедливость. Прасковья не терпит обмана и бывает сурова с тем, кто ей солгал. По этим же критериям Прасковья и оценивает человека. Ей безразличны его общественное или служебное положения, но очень важны доброта, честность и порядочность.
Прасковья имеет успех у противоположного пола. Обзаведясь семьей, наладит домашнее хозяйство так, что при небольших затратах ее семья ни в чем не будет нуждаться. Замечательная хозяйка, проявит свои творческие способности даже в домашних делах. Она все умеет, везде успеет. Мужу не придется бегать по магазинам, питаться концентратами. В семье Прасковьи все члены семьи относятся друг к другу трепетно и бережно. Она наладит хорошие отношения с родными мужа, празднование всех торжеств будет происходить в её доме, это станет традицией для ее семьи и многочисленных родственников. Свой талант гостеприимной хозяйки и умение сплотить семью передаст детям.
Поздравления
Прасковья, ты прекрасна!
И сегодня, не напрасно
Получаешь наслаждение
От хороших поздравлений.
Праздник именин настал!
Ангела Господь послал.
Пусть тебе он помогает
И в беде не оставляет!
У Прасковьи именины,
И хотим мы пожелать,
Чтоб меняла ты машины,
За год раз, примерно, пять.
Красотою, чтоб сияла,
Несравненною была,
И мужчин, чтоб покоряла,
Их перебирать могла.
Прасковья, лучшее в тебе –
Покой и свет в твоей душе.
Желаю пламенной любви,
Счастливой и большой семьи,
Надежды, веры и тепла,
Достатка, радости, добра!
С днём Ангела, моя родная,
От всей души я поздравляю!
Прасковья, поздравим мы Вас!
Пускай наступает веселье.
Хотя и грустим мы подчас –
Мы мерим из дней ожерелье.
Мы очень желаем, чтоб Вам
Не стало ни грустно, ни плохо.
Любовь пусть даст волю крылам –
Сродни эху легкого вздоха.
Поток благодати струится
С небесной немой высоты.
Твой Ангел-Хранитель приснится,
И радость почувствуешь ты.
День Ангела - это подарок.
Прими его с чистой душой.
Прасковья, пусть день будет ярок,
А счастье - навеки с тобой!
Пусть, Прасковья, исполняются желания
В день Ангела, назначенный судьбой!
Скажи своим обидам «до свидания»
И насладись прекрасною порой.
Пусть счастье не имеет окончания,
В делах всегда сопутствует успех,
Мужчины дарят ласку и внимание,
Не умолкает твой задорный смех!
Желаю, Прасковья, удачи и счастья,
Пусть жизнь твоя будет как в сказке прекрасна,
Пусть глазки твои блещут чисто и ясно,
Пусть дни пробегают совсем не напрасно,
Будь только веселой, улыбчивой, милой,
Тогда и беда проходить будет мимо!
Пусть жизнь твоя станет светлее, чем прежде,
Здоровья, взаимной любви и надежды.
Прасковьюшка, с днем Ангела-хранителя -
От тоски зеленой избавителя,
От хандры чудесного спасателя,
Верного, надежного приятеля!
Дружбы с ним не обрывай, хорошая,
И тогда не будешь счастьем брошена!
Сбудутся мечты и ожидания,
Станет жизнь полна очарования!
Прасковья, милая Прасковья,
Пусть сбудутся твои мечты!
Удачи, радости, здоровья,
В День ангела, желаем мы!