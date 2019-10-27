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Именины (День Ангела) Прасковьи: значение имени и красивые поздравления

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Именины (День Ангела) Прасковьи: значение имени и красивые поздравления
08:57 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:Имя – Прасковья, в переводе от греческого - "пятница".

Его первоначальной вариацией было имя Параскева — старинная общепринятая форма, из которой позднее произошла народная разновидность календарных имен. Святой покровительницей носительниц этого имени является преподобная мученица Параскева Римская, претерпевшая страшные гонения вместе со священномучеником Ермолаем за веру в Христа. В Древней Руси считалось, что самым счастливым днем для девочки, нареченной Прасковьей, будет именно пятница.

Прасковья — ласковая и нежная девушка. Она всегда верна своему любимому, ранима и обидчива, но быстро забывает причиненные ей разочарования. Она бескорыстна и добра к людям. Растет необыкновенно общительной девочкой, охотно играет с детьми, но чаще младшими по возрасту. Самолюбива, полна чувства собственного достоинства, ревностно относится к собственной персоне.

Взрослая — практична и экономна, умеет ладить с родными супруга — празднование всех торжеств происходит в её доме, что становится приятной традицией. Умеет привить тепло, заставить всех относиться друг к другу бережно, трепетно. Однако, она не слишком темпераментна.

Женщинам с этим именем свойственны такие качества как честность, принципиальность и справедливость. Прасковья не терпит обмана и бывает сурова с тем, кто ей солгал. По этим же критериям Прасковья и оценивает человека. Ей безразличны его общественное или служебное положения, но очень важны доброта, честность и порядочность.

Прасковья имеет успех у противоположного пола. Обзаведясь семьей, наладит домашнее хозяйство так, что при небольших затратах ее семья ни в чем не будет нуждаться. Замечательная хозяйка, проявит свои творческие способности даже в домашних делах. Она все умеет, везде успеет. Мужу не придется бегать по магазинам, питаться концентратами. В семье Прасковьи все члены семьи относятся друг к другу трепетно и бережно. Она наладит хорошие отношения с родными мужа, празднование всех торжеств будет происходить в её доме, это станет традицией для ее семьи и многочисленных родственников. Свой талант гостеприимной хозяйки и умение сплотить семью передаст детям. 

Поздравления

Прасковья, ты прекрасна!

И сегодня, не напрасно

Получаешь наслаждение

От хороших поздравлений.

Праздник именин настал!

Ангела Господь послал.

Пусть тебе он помогает

И в беде не оставляет!

У Прасковьи именины,

И хотим мы пожелать,

Чтоб меняла ты машины,

За год раз, примерно, пять.

Красотою, чтоб сияла,

Несравненною была,

И мужчин, чтоб покоряла,

Их перебирать могла.

Прасковья, лучшее в тебе –

Покой и свет в твоей душе.

Желаю пламенной любви,

Счастливой и большой семьи,

Надежды, веры и тепла,

Достатка, радости, добра!

С днём Ангела, моя родная,

От всей души я поздравляю!

Прасковья, поздравим мы Вас!

Пускай наступает веселье.

Хотя и грустим мы подчас –

Мы мерим из дней ожерелье.

Мы очень желаем, чтоб Вам

Не стало ни грустно, ни плохо.

Любовь пусть даст волю крылам –

Сродни эху легкого вздоха.

Поток благодати струится

С небесной немой высоты.

Твой Ангел-Хранитель приснится,

И радость почувствуешь ты.

День Ангела - это подарок.

Прими его с чистой душой.

Прасковья, пусть день будет ярок,

А счастье - навеки с тобой!

Пусть, Прасковья, исполняются желания

В день Ангела, назначенный судьбой!

Скажи своим обидам «до свидания»

И насладись прекрасною порой.

Пусть счастье не имеет окончания,

В делах всегда сопутствует успех,

Мужчины дарят ласку и внимание,

Не умолкает твой задорный смех!

Желаю, Прасковья, удачи и счастья,

Пусть жизнь твоя будет как в сказке прекрасна,

Пусть глазки твои блещут чисто и ясно,

Пусть дни пробегают совсем не напрасно,

Будь только веселой, улыбчивой, милой,

Тогда и беда проходить будет мимо!

Пусть жизнь твоя станет светлее, чем прежде,

Здоровья, взаимной любви и надежды.

Прасковьюшка, с днем Ангела-хранителя -

От тоски зеленой избавителя,

От хандры чудесного спасателя,

Верного, надежного приятеля!

Дружбы с ним не обрывай, хорошая,

И тогда не будешь счастьем брошена!

Сбудутся мечты и ожидания,

Станет жизнь полна очарования!

Прасковья, милая Прасковья,

Пусть сбудутся твои мечты!

Удачи, радости, здоровья,

В День ангела, желаем мы!

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