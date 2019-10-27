Делегация правоохранителей Штатов поделилась опытом с Нацполицией (Фото)

Новости Украины:На Буковине в течение двух недель украинские и американские полицейские обменивались опытом в противодействии домашнему насилию.

ГУНП реализовало совместную украинско-американскую программу "Сommunity policing". Представители полиции и Сената из штата Орегон в рамках этого проекта побывали в Черновцах.

Об этом сообщили в департаменте коммуникаций МВД Украины.

Отмечается, что делегация рассказала буковинским полицейским об опыте своих наработок по взаимодействию с жителями штата, противодействию домашнего насилии и профилактической работы с детьми.

Капитан полиции штата Орегон Тим Фокс и представитель Сената указанного штата Кевин Мур в течение двух недель тесно сотрудничали с различными подразделениями полиции Буковины.

Были проведены рад тренингов, посвященных взаимодействию полиции с населением. Сотрудники Нацполиции изучали, как эффективнее общаться с гражданами и как доносить до них, что в случае необходимости полицейские круглосуточно готовы прийти на помощь.

Черновицкие полицейские смогли сравнить методы предупреждения домашнего насилия. Также они узнали, как действовать в случае обнаружения домашнего обидчика и обсудили разногласия в законодательстве обеих стран. К примеру, законодательство США более жесткое к этой категории правонарушителей и предусматривает обязательный арест.

Представители делегации отметили высокий уровень подготовки буковинских полицейских, их профессионализм и открытость к новым знаниям.