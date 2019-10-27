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Европарламентарии заявляют о психологическом насилии на работе

Европарламентарии заявляют о психологическом насилии на работе
16:23 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:85,2% женщин заявили, что подвергались психологическому насилию на протяжении своей каденции в парламентах стран-членов Совета Европы.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы заместителя председателя Верховной Рады Украины Елены Кондратюк со ссылкой на данные опроса PACE/IPU (Парламентская ассамблея Совета Европы/Межпарламентский союз).

В частности, Кондратюк приняла участие в дискуссии на тему "Женщины в политике и общественном дискурсе", которая состоялась в рамках Европейской конференции председателей парламентов государств-членов Совета Европы.

Она обратила внимание на тревожные данные, представленные в рамках конференции. Так, согласно исследованию PACE/IPU, которое базировалось на анонимных опросах и интервью женщин-членов парламентов Совета Европы:

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85,2% женщин заявили, что подвергались психологическому насилию на протяжении своей каденции;

67,9% - подвергались оскорблениям относительно их внешнего вида, которые базировались на гендерных стереотипах;

58,2% - подвергались преследованиям в Интернете и соцсетях на почве сексизма;

46,9% - получали угрозы жизни, избиения и изнасилования;

24,7% - подвергались сексуальному насилию;

14,8% - подвергались физическому насилию.

”Чаще всего атакуются именно женщины-депутаты, которые являются активистками в борьбе за гендерное равенство и права женщин. Доминирование мужчин в политике, недостаточное представительство женщин в общественной и политической жизни остается критической проблемой. Это подрывает полноценное функционирование демократических институтов и процессов во всей Европе”, - подчеркнула Кондратюк.

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По ее словам, в среднем лишь 26% парламентариев в государствах-членах Совета Европы - женщины. "Это далеко от паритетности и не отвечает целям устойчивого развития человечества", - отметила Кондратюк.

Также она напомнила, что ПАСЕ и Совет Европы разработали для внедрения ряд инициатив и Конвенций для противодействия насилию и всем формам дискриминации, в частности - Стамбульскую конвенцию, которую Украина так и не ратифицировала.

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Верховная Рада, Совет Европы, Елена Кондратюк.
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