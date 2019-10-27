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"Стыдно": Сенцов отреагировал на встречу Зеленского с добровольцами в Золотом

"Стыдно": Сенцов отреагировал на встречу Зеленского с добровольцами в Золотом
16:39 Сегодня Телеграф ZN

Новости Украины:Сенцов прокомментировал перепалку Зеленского с добровольцами в Золотом.

Украинский режиссер и бывший политзаключенный Кремля Олег Сенцов прокомментировал перепалку президента Владимира Зеленского с добровольцем Борисом Ганзой в Золотом Луганской области.

"Пересмотрел вчерашнее нашумевшее видео стендапа из серии #янелох. В результате: стыд за президента и гордость за добровольца. Не пишу о военных, потому что не чувствую на это морального права, так как не был на войне. Хочется лишь сказать им спасибо, за то, что у нас все еще есть своя страна", - написал Сенцов в своем Facebook.

Накануне Владимир Зеленский приехал в Золотое в рамках рабочей поездки в Луганскую область. На этом участке должно начаться согласованное в Минске разведение сил и средств, против него выступают ветераны и добровольцы АТО, считающие разведение капитуляцией.

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В свою очередь в штабе операции Объединенных сил настаивают на том, что вооруженные ветераны и добровольцы находятся в Золотом незаконно, поскольку не являются действующими представителями силовых ведомств или Вооруженных сил Украины и не уполномочены находиться и действовать в районе проведения ООС.

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Донбасс, Владимир Зеленский, Олег Сенцов, Золотое.
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