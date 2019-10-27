Предстоятель ПЦУ освятил новый храм в Житомирской области (Фото)

Новости Украины:Епифаний освятил новый храм на Житомирщине.

Предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний освятил новый храм в честь праздника Покрова Пресвятой Богородицы в Малине Житомирской области.

Об этом сообщает Православная церковь Украины.

"Предстоятель поместной Украинской православной церкви совершил освящение престола и нового храма в честь праздника Покрова Пресвятой Богородицы в городе Малин Житомирской области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что митрополит Епифаний провел в храме Божественную литургию и удостоил настоятеля правом ношения митры.

"Этот храм является проявлением единства громады города в лоне настоящей Украинской Церкви. Пусть Всемилостивый Господь сохранит его непоколебимым до скончания века и пусть здесь постоянно звучит молитва", - сказал предстоятель.

После торжественной службы митрополит Епифаний вручил церковные награды меценатам и благотворителям храма.