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Понедельник, 28.10.2019
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Мокрый снег и мороз: Синоптики дали украинцам холодный прогноз погоды

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Мокрый снег и мороз: Синоптики дали украинцам холодный прогноз погоды
08:22 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:В начале грядущей недели на Украину с запада придет похолодание, ожидаются небольшие дожди, туманы рассеются.

В ближайшие сутки, 28 октября, погода в Украине начнет меняться: на западные области ожидается перемещение более прохладного и влажного воздуха, в дальнейшем же по всей Украине существенно похолодает, туманы прекратятся.

Как сообщает Укргидрометцентр, в понедельник существенные осадки не предвидятся, лишь в западных областях днем пройдет небольшой дождь. В южной части ночью и утром еще местами сохранятся туманы. Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-9° тепла, днем 14-19°, в западных и северных областях 8-13°.

В Киеве - без существенных осадков, температура ночью 7-9°, днем 11-13°.

Прогноз погоды на 28 октября, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на понедельник, 28 октября, в городах Украины:

  • Ужгород – +13…+15
  • Львов – +11…+13
  • Ивано-Франковск – +11…+13
  • Тернополь – +11…+13
  • Черновцы – +11…+13
  • Хмельницкий – +11…+13
  • Луцьк – +10…+12
  • Ровно – +10…+12
  • Житомир – +11…+13
  • Винница – +14…+16
  • Одесса – +15…+16
  • Николаев – +15…+17
  • Херсон – +14…+16
  • Симферополь – +16…+18
  • Кропивницкий – +15…+17
  • Черкассы – +13…+15
  • Чернигов – +11…+13
  • Сумы – +11…+13
  • Полтава – +13…+15
  • Днепр – +14…+16
  • Запорожье – +14…+16
  • Донецк –+15…+17
  • Луганск – +15…+17
  • Харьков – +14…+16
  • Киев – +12…+13

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 28 октября самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 20,7 градуса тепла в 2013 году, самая низкая ночью – на отметке 12,3 градуса мороза в 1912 году.

Во вторник, 29 октября, в Украине местами небольшой дождь, в Карпатах с мокрым снегом. Ветер западный с переходом на северный, 5-10 м/с. Понижение температуры ночью до 1-6° тепла, днём до 5-10°, на юге и востоке еще сравнительно тепло: ночью 4-9°, днем 11-16°.

В Киеве 29 октября местами небольшой дождь, ветер западный с переходом на северный, 5-10 м/с. Понижение температуры ночью до 4-6° тепла, днем до 7-9°.

Прогноз погоды на 29 октября, фото: meteo.gov.ua

30 октября в южной части, восточных областях, на Закарпатье и Прикарпатье местами небольшой дождь, в Карпатах с мокрым снегом, на остальной территории без осадков. Ветер западный с переходом на северный, 5-10 м/с.

Снижение температуры 29 октября ночью до 1-6° тепла, днем до 5-10° (на юге и востоке ночью 4-9°, днем 11-16°); 30 октября ночью до 3° тепла - 2° мороза, днем до 2-7° тепла, на юге страны ночью температура существенно не изменится, днем снизится до 7-12°.

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В столичном регионе 30 октября без осадков. Ветер западный с переходом на северный, 5-10 м/сек. Снижение температуры 29 октября ночью до 1-6° тепла, днем до 5-10°; 30 октября ночью до 3° тепла - 2° мороза, днем до 2-7° тепла.

Прогноз погоды на 30 октября, фото: meteo.gov.ua

31 октября - 1 ноября существенные осадки не прогнозируются. Температура ночью 0-5° мороза, на Закарпатье и крайнем юге страны, 1 ноября и в северных областях от 2° мороза до 3° тепла; днем в Украине 2-7° тепла, на Закарпатье и крайнем юге страны до 10° тепла.

На Киевщине температура ночью 31 октября 0-5° мороза, 1 ноября от 2° мороза до 3° тепла; днем 2-7° тепла. Без существенных осадков.

Прогноз погоды на 31 октября, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 1 ноября, фото: meteo.gov.ua

В долгосрочном прогнозе в ноябре хорошая погода ожидается только в течение первой недели. Вслед за теплой погодой следует готовиться к первым серьезным морозам и снегопадам. Синоптики прогнозируют, что первые дни ноября будут солнечными с температурой +5…+9 градусов, но уже с 5 по 10 ноября Украину накроют сильные дожди и мокрый снег, а столбики термометров опустятся до +1…+6 градусов.

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Погода, Укргидрометцентр, Мороз, Заморозки, Октябрь, Ноябрь, Туман, Прогноз погоды.
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