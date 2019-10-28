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Именины (День Ангела) Дмитрия: значение имени и СМС поздравления

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Именины (День Ангела) Дмитрия: значение имени и СМС поздравления
08:38 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Имя Дмитрий – распространенное русское имя греческого происхождения, означающее "посвященный богине Деметре".

Деметра – древнегреческая богиня земли и плодородия, поэтому имени Дмитрий часто дают значение "земледелец".

Народные формы имени Дмитрий в русском языке: Митрий, Митрей. Женская форма имени, употребляется не часто – Деметра, Димитрия, Деметрия. Уменьшительно-ласкательное обращение Миха также используется и для обращения к Михаилу.

Каждый раз, когда вы узнаете, что ваш новый знакомый носит имя Дмитрий, знайте, что перед вами стоит необычайно добрый, активный и имеющий волю к жизни человек. Хотя в жизни Дмитрия сложно сломить, он может замкнуться в себе под грузом навалившихся проблем. Он не в состоянии войти в положение другого человека и может быть излишне суровым. На все события Дмитрий смотрит "со своей колокольни", и в случае, если происходящее ему не нравится, реакция Дмитрия может быть слишком взрывной.

Дмитрий верен дружбе, но жить с ним непросто. С ним можно долго общаться на расстоянии, но сильная воля и упрямство не дадут покоя в домашней обстановке. Дмитрий может быть очень талантлив, умен и сообразителен, но добиться в жизни ничего не сможет, пока не уймет свойственную ему болтливость. Для матерей Дмитрий – воплощение их мечтаний и объект для баловства.

Дмитрий также быстро влюбляется, как и остывает. В отношениях он смело идет к намеченной цели и часто достигает успеха. Но за успехами в жизни этого мужчины, как правило, следуют неудачи, после взлетов – падения. Стабильность не свойственна мужчинам с этим именем.

У Дмитрия не плохие шансы добиться многого на техническом поприще. Он может быть и исследователем, и программистом. В тоже время это весьма деловой человек. Он быстр на решения, всегда помнит о необходимых делах. Дмитрий легко вписывается в любой коллектив, хорошо умеет общаться с людьми. Хотя в лидеры не рвется, по службе продвигается довольно быстро.

 

Дмитрий — это победитель,

Милых женщин покровитель.

Очень смел он и отважен,

Да и внешне клево слажен.

 

Он всегда идет вперед,

То, что нравится, берет.

И не трус, и не подлец,

В общем, Дима — молодец.

Здоровья, радости, удачи,

Успехов в жизни и добра,

Побольше денег и здоровья

Сейчас желаю Диме я!

 

Пусть будет все всегда отлично,

Здоровье — сильным навсегда,

А в кошельке — деньжат прилично.

И много счастья у тебя!

Поздравляю тебя, Дима, с твоим чудесным праздником. Желаю счастья в жизни и успеха в деятельности, достатка в доме и яркого света в душе, искренней любви в сердце и неимоверной бодрости в теле, интересных идей в голове и крепкого здоровья в организме.

***

У Дмитрия сегодня торжество,

Желаю счастья и любви без края,

Чтоб душу наполняло волшебство,

И жил ты, никогда не унывая.

 

Чтобы в мечтах и планах день за днем

Тебя всегда удача ожидала,

Глаза горели радостным огнем,

И жизнь твоя еще прекрасней стала!

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Дима, пусть заветные мечты

Легко и без проблем осуществятся,

Желаю, чтоб счастливей всех был ты,

Пускай тебе печали только снятся!

 

Хочу новых успехов пожелать,

Здоровья, в душе мира и уюта,

Вперед всегда уверенно шагать

И улыбаться каждую минуту!

Ты открытый и общительный,

Симпатичный и простой,

Так имей успех значительный,

Наш Димуля дорогой!

 

Достигай высот стремительно,

Будь все время на коне,

Действуй, Дима, рассудительно

И счастливым будь вполне!

Дмитрий, с праздником! Желаю тебе всевозможных благ и новых ощущений. Прекрасного самочувствия и достижения любых целей. Будь здоров, красив, удачлив, настроен на позитив и всегда с открытой душой! Добра тебе и всевозможных удовольствий!

***

Дмитрия мы поздравляем.

Дружно все ему желаем,

Чтоб таланты проявились

И в карьере пригодились.

 

Ты решителен, спокоен,

Уважения достоин.

Будь активным, развивайся

И успехов добивайся.

Тебе я, Дима, пожелаю

Побольше света и тепла,

Побольше искренней надежды.

Пусть будет жизнь твоя светла.

 

Пусть ярко вспыхнут ее краски,

Пусть ты найдешь свою любовь.

Пусть будет в жизни море ласки,

Пусть будет много теплых слов!

Дорогой Дима, желаю тебе море ярких событий, увлекательных путешествий и стабильной высокой зарплаты! Пускай в твоей семье всегда господствуют любовь, гармония и лад! Будь полон сил и энергии, чтобы воплощать в реальность самые сумасшедшие мечты!

***

Для Дмитрия все поздравления

В такой замечательный праздник,

Желаю любви и везения,

И дней самых добрых и ясных!

 

Быть сильным, отважным, решительным,

Успешным, всегда обеспеченным,

Пусть дни все летят восхитительно,

И счастье придет бесконечное!

Дмитрий, Дима, поздравляю,

С твоим праздником тебя,

Будь успешным, важным самым,

В гору пусть идут дела!

 

Ярких красок и улыбок,

Пожелать хочу тебе,

Чтоб не совершать ошибок,

Не случаться, чтоб беде!

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Сегодня праздник отмечает Дмитрий,

его и буду поздравлять,

Желать хочу здоровья, мира,

Поддержку близких ощущать!

 

Чтобы мечты всегда сбывались,

Чтобы достаток в доме был,

Чтобы плохое забывалось,

Чтоб мир в итоге покорил!

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