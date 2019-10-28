Именины (День Ангела) Дмитрия: значение имени и СМС поздравления

Деметра – древнегреческая богиня земли и плодородия, поэтому имени Дмитрий часто дают значение "земледелец".
Народные формы имени Дмитрий в русском языке: Митрий, Митрей. Женская форма имени, употребляется не часто – Деметра, Димитрия, Деметрия. Уменьшительно-ласкательное обращение Миха также используется и для обращения к Михаилу.
Каждый раз, когда вы узнаете, что ваш новый знакомый носит имя Дмитрий, знайте, что перед вами стоит необычайно добрый, активный и имеющий волю к жизни человек. Хотя в жизни Дмитрия сложно сломить, он может замкнуться в себе под грузом навалившихся проблем. Он не в состоянии войти в положение другого человека и может быть излишне суровым. На все события Дмитрий смотрит "со своей колокольни", и в случае, если происходящее ему не нравится, реакция Дмитрия может быть слишком взрывной.
Дмитрий верен дружбе, но жить с ним непросто. С ним можно долго общаться на расстоянии, но сильная воля и упрямство не дадут покоя в домашней обстановке. Дмитрий может быть очень талантлив, умен и сообразителен, но добиться в жизни ничего не сможет, пока не уймет свойственную ему болтливость. Для матерей Дмитрий – воплощение их мечтаний и объект для баловства.
Дмитрий также быстро влюбляется, как и остывает. В отношениях он смело идет к намеченной цели и часто достигает успеха. Но за успехами в жизни этого мужчины, как правило, следуют неудачи, после взлетов – падения. Стабильность не свойственна мужчинам с этим именем.
У Дмитрия не плохие шансы добиться многого на техническом поприще. Он может быть и исследователем, и программистом. В тоже время это весьма деловой человек. Он быстр на решения, всегда помнит о необходимых делах. Дмитрий легко вписывается в любой коллектив, хорошо умеет общаться с людьми. Хотя в лидеры не рвется, по службе продвигается довольно быстро.
Дмитрий — это победитель,
Милых женщин покровитель.
Очень смел он и отважен,
Да и внешне клево слажен.
Он всегда идет вперед,
То, что нравится, берет.
И не трус, и не подлец,
В общем, Дима — молодец.
Здоровья, радости, удачи,
Успехов в жизни и добра,
Побольше денег и здоровья
Сейчас желаю Диме я!
Пусть будет все всегда отлично,
Здоровье — сильным навсегда,
А в кошельке — деньжат прилично.
И много счастья у тебя!
Поздравляю тебя, Дима, с твоим чудесным праздником. Желаю счастья в жизни и успеха в деятельности, достатка в доме и яркого света в душе, искренней любви в сердце и неимоверной бодрости в теле, интересных идей в голове и крепкого здоровья в организме.
***
У Дмитрия сегодня торжество,
Желаю счастья и любви без края,
Чтоб душу наполняло волшебство,
И жил ты, никогда не унывая.
Чтобы в мечтах и планах день за днем
Тебя всегда удача ожидала,
Глаза горели радостным огнем,
И жизнь твоя еще прекрасней стала!
Дима, пусть заветные мечты
Легко и без проблем осуществятся,
Желаю, чтоб счастливей всех был ты,
Пускай тебе печали только снятся!
Хочу новых успехов пожелать,
Здоровья, в душе мира и уюта,
Вперед всегда уверенно шагать
И улыбаться каждую минуту!
Ты открытый и общительный,
Симпатичный и простой,
Так имей успех значительный,
Наш Димуля дорогой!
Достигай высот стремительно,
Будь все время на коне,
Действуй, Дима, рассудительно
И счастливым будь вполне!
Дмитрий, с праздником! Желаю тебе всевозможных благ и новых ощущений. Прекрасного самочувствия и достижения любых целей. Будь здоров, красив, удачлив, настроен на позитив и всегда с открытой душой! Добра тебе и всевозможных удовольствий!
***
Дмитрия мы поздравляем.
Дружно все ему желаем,
Чтоб таланты проявились
И в карьере пригодились.
Ты решителен, спокоен,
Уважения достоин.
Будь активным, развивайся
И успехов добивайся.
Тебе я, Дима, пожелаю
Побольше света и тепла,
Побольше искренней надежды.
Пусть будет жизнь твоя светла.
Пусть ярко вспыхнут ее краски,
Пусть ты найдешь свою любовь.
Пусть будет в жизни море ласки,
Пусть будет много теплых слов!
Дорогой Дима, желаю тебе море ярких событий, увлекательных путешествий и стабильной высокой зарплаты! Пускай в твоей семье всегда господствуют любовь, гармония и лад! Будь полон сил и энергии, чтобы воплощать в реальность самые сумасшедшие мечты!
***
Для Дмитрия все поздравления
В такой замечательный праздник,
Желаю любви и везения,
И дней самых добрых и ясных!
Быть сильным, отважным, решительным,
Успешным, всегда обеспеченным,
Пусть дни все летят восхитительно,
И счастье придет бесконечное!
Дмитрий, Дима, поздравляю,
С твоим праздником тебя,
Будь успешным, важным самым,
В гору пусть идут дела!
Ярких красок и улыбок,
Пожелать хочу тебе,
Чтоб не совершать ошибок,
Не случаться, чтоб беде!
Сегодня праздник отмечает Дмитрий,
его и буду поздравлять,
Желать хочу здоровья, мира,
Поддержку близких ощущать!
Чтобы мечты всегда сбывались,
Чтобы достаток в доме был,
Чтобы плохое забывалось,
Чтоб мир в итоге покорил!