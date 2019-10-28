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Вспышка дифтерии: в Минздраве отметили незавидную ситуацию с вакцинами

Вспышка дифтерии: в Минздраве отметили незавидную ситуацию с вакцинами
15:58 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay

Новости Украины:В Украине недостаточно сыворотки против дифтерии для лечения всех больных.

Советник министра здравоохранения Ольга Голубовская заявляет, что в Украине недостаточно сыворотки против дифтерии для лечения всех больных.

Об этом бывший главный инфекционист Украины сказала на пресс-конференции в Киеве.

По ее словам, на данный момент количество зафиксированных случаев дифтерии приблизительно такое же, как регистрируется ежегодно. Она отметила, что показатели возросли из-за вспышки дифтерии в Ужгороде, носителями которой стали приехавшие из Индии студенты.

"На сегодняшний день проблема не с самим заболеванием, а в том, что у нас нет готовности отвечать адекватно на любые вспышки инфекционных болезней... Пока будет такая разбалансированная система, а общество будет находиться в состоянии социального кризиса, как сейчас, то естественно, что мы будем постоянно иметь вспышки инфекционных болезней", - считает Голубовская.

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Советник министра добавила, что на данный момент в Украине нет ни единого нормативного документа, который бы регулировал стандарты оказания медицинской помощи больным дифтерией.

По ее словам, противодифтерийного иммуноглобулина, который поставляется в Украину периодически и которого по состоянию на 24 октября было около 140 флаконов на всю страну, абсолютно недостаточно на почти 20 больных дифтерией.

"Потому что на одного взрослого пациента необходимо приблизительно 50 доз, то есть, по сути дела, это на несколько больных. Конечно, приходится уменьшать количество вводимого антитоксина... Например, при кори не было средств специфической терапии, и там самое главное было - временной фактор: вовремя обращаться за помощью, то здесь, если даже пациент поступит и у нас нет средств специфической терапии, а основной фактор патогенности этой палочки - это токсин, который вызывает характерные изменения в ротоглотке и тяжелое поражение внутренних органов, то естественно, нейтрализация этого токсина является основным лечением этого заболевания, и конечно, доступ у нас ограничен, если мягко сказать", - подчеркнула советник министра.

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По ее словам, вводить антитоксин необходимо абсолютно каждому больному независимо от тяжести заболевания.

Голубовская подчеркнула, что в медицинском сообществе этот вопрос обсуждается уже много лет. Она считает, что эта тема выходит за рамки компетенции МОЗ, и к ее обсуждению нужно привлекать представителей Совета национальной безопасности и обороны, а также других структур, чтобы решить вопрос, где Украина сможет брать сыворотки, если начнется эпидемия дифтерии.

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По словам главы Национальной медицинской палаты Сергея Кравченко, в свободном доступе иммунобиологических препаратов нет, поэтому их будет очень сложно найти.

"Я оцениваю национальную политику в сфере здравоохранения и непосредственно в сфере медико-биологической защиты и иммунобиологической защиты населения как катастрофическую... У нас должен быть неснижаемый национальный резерв иммуно-биологических препаратов, которых, по сути, нет", - заявил Кравченко.

Бывший руководитель Главной санитарно-эпидемиологической службы Украины Святослав Протас подчеркнул, что уберечься от дифтерии поможет профилактика, однако, по его данным, вакциной DTP (от коклюша, столбняка и дифтерии) привиты около 60% украинцев.

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Как заявил сотрудник Института эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л.В.Громашевского НАМН Игорь Маричев, в Украине отсутствует система иммунопрофилактики населения, а последняя программа иммунопрофилактики проводилась в 2009 году.

Он также отметил, что только четырехкратная вакцинация детей обеспечивает защиту от дифтерии на срок от 4 до 8 лет. Однако для взрослого человека, у которого не известен прививочный анамнез, одна доза вакцины не принесет должного эффекта. По словам эпидемиолога, чтобы обеспечить достаточно эффективную защиту, взрослому необходимо пройти курс трехкратного вакцинирования: сделать две прививки с разницей в месяц, а через шесть месяцев - третью.

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Маричев добавил, что прививка не гарантирует, что человек не заболеет, однако гарантирует, что заболевание пройдет без осложнений.

"Достаточный уровень защиты от дифтерии может поддерживаться только при условии, если раз в 10 лет спустя 25-летний возраст человек будет прививаться", - сказал он.

Эпидемиолог заявил, что ожидать эпидблагополучия в ближайшее время на территории Украины не стоит.

Голубовская также добавила, что сегодня в Министерстве здравоохранения пройдет совещание экспертов по поводу вспышек дифтерии в стране.

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Минздрав, Эпидемия, Дифтерия, Сергей Кравченко, Ольга Голубовская, Игорь Маричев.
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