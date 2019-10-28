Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (21.10 - 27.10.2019)

Предлагаем Вашему вниманию свежий недельный срез топ-запросов украинских пользователей Google.
21.10.2019 - 27.10.2019
Время Киев
Украина перешла на зимнее время, многие пользователи Интернета стали задаваться вопросом, который час, чтобы уточнить правильное время.
Динамо Копенгаген
В Киеве на НСК "Олимпийский" состоялся матч третьего тура группового раунда Лиги Европы Динамо - Копенгаген. Итоговый счет 1:1.
Шахтер Динамо Загреб
В матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов донецкий «Шахтёр» сыграл вничью с загребским «Динамо» со счётом 2:2. Встреча состоялась в Харькове на стадионе «Металлист».
Перевод часов в Украине
Украина перешла на зимнее время
В Украине с 27 октября 2019 года отменяется летнее время путем перевода в 4 утра часовой стрелки на один час назад.
Переводчик укр русский
Тарас Кутовий
Великі Вуйки
Дифтерія
Дылды
Захар Беркут
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Экс-министр аграрной политики Тарас Кутовий погиб во время крушения вертолета.
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Фильм "Захар Беркут" собрал кругленькую сумму в прокате.
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Острые козырьки
Ривердейл
Швабра
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Танці з зірками 2019
В воскресенье, 27 октября, состоялся десятый выпуск главного танцевального шоу страны.
Екси 2
Дом 2
Топ-модель по-українськи
МастерШеф 2019
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