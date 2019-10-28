Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (21.10 - 27.10.2019)

Новости Украины:Самые популярные запросы украинцев в поисковой системе Google c 21 по 27 октября 2019 года.

Предлагаем Вашему вниманию свежий недельный срез топ-запросов украинских пользователей Google.

21.10.2019 - 27.10.2019

Время Киев

Украина перешла на зимнее время, многие пользователи Интернета стали задаваться вопросом, который час, чтобы уточнить правильное время.

Динамо Копенгаген

В Киеве на НСК "Олимпийский" состоялся матч третьего тура группового раунда Лиги Европы Динамо - Копенгаген. Итоговый счет 1:1.

Шахтер Динамо Загреб

В матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов донецкий «Шахтёр» сыграл вничью с загребским «Динамо» со счётом 2:2. Встреча состоялась в Харькове на стадионе «Металлист».

Перевод часов в Украине

Украина перешла на зимнее время

В Украине с 27 октября 2019 года отменяется летнее время путем перевода в 4 утра часовой стрелки на один час назад.

Переводчик укр русский

Тарас Кутовий

Великі Вуйки

Дифтерія

Дылды

Захар Беркут

ПОПУЛЯРНЫЕ ПЕРСОНЫ

Тарас Кутовий

Экс-министр аграрной политики Тарас Кутовий погиб во время крушения вертолета.

Анастасия Заворотнюк

Джулия Ванг

Владимир Зеленский

Сергей Сивохо

ПОПУЛЯРНЫЕ ФИЛЬМЫ

Захар Беркут

Фильм "Захар Беркут" собрал кругленькую сумму в прокате.

Малефисента: Владычица тьмы

Оно 2

Джокер

Семейка Аддамс

ПОПУЛЯРНЫЕ СЕРИАЛЫ

Великі вуйки

"Великі вуйки": чего ожидать от спин-оффа "Останній москаль" (Видео)

Дылды

Острые козырьки

Ривердейл

Швабра

ПОПУЛЯРНЫЕ ТВ-ШОУ

Танці з зірками 2019

В воскресенье, 27 октября, состоялся десятый выпуск главного танцевального шоу страны.

Екси 2

Дом 2

Топ-модель по-українськи

МастерШеф 2019

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