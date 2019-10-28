Разумков прививку получил: в "Слуге народа" призывают вакцинироваться от дифтерии

Новости Украины:Разумков и несколько "слуг народа" сделали прививку от дифтерии.

28 октября Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков и некоторые народные депутаты от фракции "Слуга народа" на рабочем месте получили прививки против дифтерии.

Об этом сообщает "Слуга народа" в Facebook.

"Сегодня Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков и некоторые народные депутаты от фракции" Слуга народа "публично вакцинировались против дифтерии прямо на рабочем месте", - говорится в заметке.

Как сообщалось ранее, на прошлой неделе в Ужгороде зафиксировали вспышку дифтерии. В больницу попали 15 студентов Ужгородского национального университета, инфицированных дифтерией.

С пятницы, 25 октября, в Закарпатской области новые случаи дифтерии не зарегистрированы. Ситуация стабилизировалась, инфекцию локализовали. Об этом 28 октября заявила Елизавета Биров, и.о. директора департамента здравоохранения Закарпатской ОГА.

За четыре последних дня в Ужгороде привиты 3,5 тысячи человек, пункты прививки работали в выходные.