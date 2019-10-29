Прогноз погоды на вторник: на Украину наступает холод с туманами и дождями

В ближайшую (текущую) неделю в Украине ожидается холодная погода, местами пройдут небольшие дожди, сообщает Укргидрометцентр.
"Ближайшую неделю в Украине ожидается холодная погода, обусловленная поступлением на территорию нашей страны холодных атмосферных фронтов с северо-западной Европы", - говорится в сообщении Укргидрометцентра в социальной сети Facebook.
В частности, в последующие трое суток местами пройдут небольшие дожди, на высокогорье Карпат - с мокрым снегом. Ночные минимумы составят 0-6 градусов выне ноля, дневные максимумы 2-7 градусов выше ноля. Несколько теплее будет лишь на Закарпатье и в юго-восточной части страны - ночью 3-8° выше ноля, днем 7-12°.
Во вторник, 29 октября, в центральных, восточных, южных областях и на Прикарпатье местами ожидается небольшой дождь, в Карпатах с мокрым снегом, а на остальной территории - без осадков.
В южных областях ночью и утром ожидается туман. Ветер будет порывистый западный и северо-западный. Температура ночью 1-6° тепла, на востоке и юге 4-9°; днем 5-10°, в южной части 11-16.
В Киеве 29 октября - без осадков, ветер преимущественно северо-западный. Понижение температуры ночью до 3-5° тепла, днем до 7-9°.
Прогноз погоды на 29 октября, фото: meteo.gov.ua
Прогноз погоды на понедельник, 28 октября, в городах Украины:
30 октября в южной части, восточных областях, на Закарпатье и Прикарпатье местами небольшой дождь, в Карпатах с мокрым снегом, на остальной территории без осадков. Ветер западный с переходом на северный, 5-10 м/с.
Снижение температуры ночью до 1-6° тепла, днем до 5-10° (на юге и востоке ночью 4-9°, днем 11-16°); 30 октября ночью до 3° тепла - 2° мороза, днем до 2-7° тепла, на юге страны ночью температура существенно не изменится, днем снизится до 7-12°.
В столичном регионе 30 октября без осадков. Ветер западный с переходом на северный, 5-10 м/сек. Снижение температуры 29 октября ночью до 1-6° тепла, днем до 5-10°; 30 октября ночью до 3° тепла - 2° мороза, днем до 2-7° тепла.
Прогноз погоды на 30 октября, фото: meteo.gov.ua
Прогноз погоды на 31 октября, фото: meteo.gov.ua
31 октября - 1 ноября существенные осадки не прогнозируются. Температура ночью 0-5° мороза, на Закарпатье и крайнем юге страны, 1 ноября и в северных областях от 2° мороза до 3° тепла; днем в Украине 2-7° тепла, на Закарпатье и крайнем юге страны до 10° тепла.
На Киевщине температура ночью 31 октября 0-5° мороза, 1 ноября от 2° мороза до 3° тепла; днем 2-7° тепла. Без существенных осадков.
2 ноября в Украине без осадков, лишь днем 2 ноября на Закарпатье и Прикарпатье местами небольшой дождь.
Прогноз погоды на 1 ноября, фото: meteo.gov.ua
Прогноз погоды на 2 ноября, фото: meteo.gov.ua
В долгосрочном прогнозе в ноябре хорошая погода ожидается только в течение первой недели. Вслед за теплой погодой следует готовиться к первым серьезным морозам и снегопадам. Синоптики прогнозируют, что первые дни ноября будут солнечными с температурой +5…+9 градусов, но уже с 5 по 10 ноября Украину накроют сильные дожди и мокрый снег, а столбики термометров опустятся до +1…+6 градусов.