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Прогноз погоды на вторник: на Украину наступает холод с туманами и дождями

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Прогноз погоды на вторник: на Украину наступает холод с туманами и дождями
08:31 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:Погода в Украине 29 октября резко ухудшится, идут дожди и существенное похолодание.

В ближайшую (текущую) неделю в Украине ожидается холодная погода, местами пройдут небольшие дожди, сообщает Укргидрометцентр.

"Ближайшую неделю в Украине ожидается холодная погода, обусловленная поступлением на территорию нашей страны холодных атмосферных фронтов с северо-западной Европы", - говорится в сообщении Укргидрометцентра в социальной сети Facebook.

В частности, в последующие трое суток местами пройдут небольшие дожди, на высокогорье Карпат - с мокрым снегом. Ночные минимумы составят 0-6 градусов выне ноля, дневные максимумы 2-7 градусов выше ноля. Несколько теплее будет лишь на Закарпатье и в юго-восточной части страны - ночью 3-8° выше ноля, днем 7-12°.

Во вторник, 29 октября, в центральных, восточных, южных областях и на Прикарпатье местами ожидается небольшой дождь, в Карпатах с мокрым снегом, а на остальной территории - без осадков.

В южных областях ночью и утром ожидается туман. Ветер будет порывистый западный и северо-западный. Температура ночью 1-6° тепла, на востоке и юге 4-9°; днем 5-10°, в южной части 11-16.

В Киеве 29 октября - без осадков, ветер преимущественно северо-западный. Понижение температуры ночью до 3-5° тепла, днем до 7-9°.

Прогноз погоды на 29 октября, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на понедельник, 28 октября, в городах Украины:

  • Ужгород – +0...+10
  • Львов – +7...+9
  • Ивано-Франковск – +7...+9
  • Тернополь – +7...+9
  • Черновцы – +8...+10
  • Хмельницкий – +8...+10
  • Луцк – +7...+9
  • Ровно – +7...+9
  • Житомир – +8...+10
  • Винница – +7...+9
  • Одесса – +12...+14
  • Николаев – +12...+14
  • Херсон – +13...+15
  • Симферополь – +13...+15
  • Кропивницкий – +8...+10
  • Черкассы – +7...+9
  • Чернигов – +7...+9
  • Сумы – +7...+9
  • Полтава – +7...+9
  • Днепр – +9...+11
  • Запорожье – +13...+15
  • Донецк – +12...+14
  • Луганск – +13...+15
  • Харьков – +11...+13
  • Киев – +7...+9

30 октября в южной части, восточных областях, на Закарпатье и Прикарпатье местами небольшой дождь, в Карпатах с мокрым снегом, на остальной территории без осадков. Ветер западный с переходом на северный, 5-10 м/с.

Снижение температуры ночью до 1-6° тепла, днем до 5-10° (на юге и востоке ночью 4-9°, днем 11-16°); 30 октября ночью до 3° тепла - 2° мороза, днем до 2-7° тепла, на юге страны ночью температура существенно не изменится, днем снизится до 7-12°.

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В столичном регионе 30 октября без осадков. Ветер западный с переходом на северный, 5-10 м/сек. Снижение температуры 29 октября ночью до 1-6° тепла, днем до 5-10°; 30 октября ночью до 3° тепла - 2° мороза, днем до 2-7° тепла.

Прогноз погоды на 30 октября, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 31 октября, фото: meteo.gov.ua

31 октября - 1 ноября существенные осадки не прогнозируются. Температура ночью 0-5° мороза, на Закарпатье и крайнем юге страны, 1 ноября и в северных областях от 2° мороза до 3° тепла; днем в Украине 2-7° тепла, на Закарпатье и крайнем юге страны до 10° тепла.

На Киевщине температура ночью 31 октября 0-5° мороза, 1 ноября от 2° мороза до 3° тепла; днем 2-7° тепла. Без существенных осадков.

2 ноября в Украине без осадков, лишь днем 2 ноября на Закарпатье и Прикарпатье местами небольшой дождь.

Прогноз погоды на 1 ноября, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 2 ноября, фото: meteo.gov.ua

В долгосрочном прогнозе в ноябре хорошая погода ожидается только в течение первой недели. Вслед за теплой погодой следует готовиться к первым серьезным морозам и снегопадам. Синоптики прогнозируют, что первые дни ноября будут солнечными с температурой +5…+9 градусов, но уже с 5 по 10 ноября Украину накроют сильные дожди и мокрый снег, а столбики термометров опустятся до +1…+6 градусов.

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Погода, Укргидрометцентр, Мороз, Заморозки, Октябрь, Ноябрь, Туман, Прогноз погоды, Погода 29 октября.
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