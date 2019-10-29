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Хэллоуин 2019: все, что нужно знать о Ночи накануне Дня всех святых

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Хэллоуин 2019: все, что нужно знать о Ночи накануне Дня всех святых
08:36 Сегодня Телеграф Фото:pixabay

Новости Украины:Празднование Хэллоуина в современном мире получило широкое распространение.

Хэллоуин у многих ассоциируется с разнообразными костюмами, с тыквами и фильмами ужасов, которые показывают по телевизорам и в кинотеатрах. В 2019 году многие вновь отметят этот праздник в кругу друзей, отправятся на вечеринки и проведут время весело. Эксперты рекомендуют познакомиться с историей и особенностями этого праздника, чтобы понимать, зачем его отмечают и какой смысл несет дата 31 октября.

История Хэллоуина

Праздник происходит от кельтского Самайна, во время которого кельты поминали предков. Они верили, что в последний день октября души усопших могут спускаться на землю через врата между мирами.

Хэллоуин впитал в себя множество традиций, видоизменялся, а в современном мире стал чем-то вроде костюмированного маскарада. В прежние времена яркими пугающими костюмами отгоняли нечисть, разгуливающую по земле и ищущую своих жертв. Сейчас в день праздника забываются жутковатые обряды, и все сводится к шумным вечеринкам, а также к походами по домам с целью получить угощения. Хэллоуин напоминает колядки, во время которых ряженые стучали в двери, пели песни и получали за это различные подарки.

Приметы праздничного дня

Ни один праздник не обходится без примет и суеверий, и Хэллоуин не стал исключением. Благодаря приметам каждый сможет отпугнуть от себя нечистую силу, а также привлечь в жизнь удачу и процветание.

Хэллоуин 2019: потрясающие идеи праздничного маникюра (Фото)

  • В день праздника одну вещь нужно надеть наизнанку, чтобы нечисть не смогла навредить.
  • Избавиться от напасти в праздничный день поможет украшение из тыквы с горящей свечой внутри, а также ветка орехового дерева. По поверьям, такой талисман защитит дом и живущих в нем от злых духов и недоброжелателей.
  • Раньше считалось, что на Хэллоуин в доме не должно быть черных животных, особенно кошек, потому что они могут причинить зло. Это суеверие в современном мире утратило актуальность, ведь животные не причастны к людским бедам и не способны привлечь в дом неприятности.
  • Еще одна примета гласит, что замеченный в доме паук и летучая мышь указывают на то, что души предков пристально наблюдают за живыми. Их нельзя гневить, чтобы не произошло беды.
  • Сова на крыше дома в день праздника всегда сулила беды. По примете, появление пернатого хищника указывало на то, что в доме в скором времени произойдут неприятности, связанные с ухудшением здоровья одного из домочадцев.
  • Хороший урожай ожидали в будущем году, если одна или несколько летучих мышей летали вокруг дома с пронзительным писком.

Традиции Хэллоуина

Готовиться к праздничному дню начинают заранее, ведь нужно продумать костюмы, сделать декорации, украсить дома и приготовить угощения для гостей, в том числе и незваных.

По традиции на Хэллоуин украшают дом тыквами. Из них извлекают мякоть, на кожуре вырезают глазницы и рот, а внутрь ставят зажженные свечи. Неизменный атрибут праздника считается оберегом от нечистой силы.

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Костюмы, в основном жутковатые, также являются частью праздника. Чаще всего их шьют самостоятельно, но в современном мире не составит труда приобрести их в магазинах. Молодежь часто гримируется, чтобы создать эффектный образ.

На Хэллоуин принято просить конфеты и другие сладости, стуча в дома и произнося: "Сладость или гадость". Считается, что тем, кто не проникся духом праздника и не дал просящим угощения, грозят большие неприятности.

Традиционными остаются и гадания в день праздника. Девушки собираются, чтобы заглянуть в будущее и увидеть суженых. Помимо любовных, популярны гадания на события, которые должны случиться в ближайшее время.

К Хэллоуину каждый сможет приготовить оригинальные блюда из тыквы, чтобы порадовать домочадцев, а также пригласить в гости близких, чтобы отметить зарубежный праздник, который уже стал обрастать русскими суевериями и традициями.

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