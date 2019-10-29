В Украине могут принять новую формулу растаможки евроблях

Новости Украины:В Украине могут принять закон, который предусматривает растаможку авто в размере 35% от его стоимости с учетом всех налогов.

Если утвердят соответствующий закон, то за авто стоимостью 1000 евро в бюджет нужно будет уплатить приблизительно 350 евро.

Об этом сообщили представители общественной организации "АвтоЕвроСила" на своей странице в Facebook после обсуждения этого вопроса во время круглого стола в Министерстве инфраструктуры.

У автомобилистов есть все шансы, что машины на еврономерах можно будет растаможить по нынешней формуле, но без учета коэффициента возраста транспорта. А это серьезно снизит стоимость легализации для подержанных автомобилей

По словам "евробляхеров", с учетом НДС и пошлины общая сумма платежей в бюджет составит приблизительно 35%. Вместе с тем у Минфина есть некоторые вопросы к такой формуле. Пока не понятно, какая сумма будет поступать в бюджет и сможет ли государство получать нужные поступления от автоиндустрии.

"Присутствовали представители Министерства финансов, Минэкономики и Минэкологии. Также — представители ГФС и таможенной службы. Главным тезисом разговора было мнение, что нужно принимать законодательство, которое будет касаться всех автомобилей… Обобщая всю дискуссию, можно прийти к выводу, что ставка будет 35%. Это будет формула закона 2611, но без коэффициента возраста. Плюс НДС и пошлина. Это получится приблизительно 35%", — сказал один из представителей "АвтоЕвроСилы" Иван Казачук.

Однако "евробляхеры" расчитывают на утверждение данной формулы. Если законопроект поддержат, то машину за тысячу евро можно будет растаможить всего за 350 евро.

Более того, адвокат "евробляхеров" отметил, что окончательно не определено, кто сможет растаможить авто по таким тарифам и будет ли действовать ставка для авто, ввезенных до 25 ноября 2018, когда был принят действующий закон о растаможке.

Напомним, Кабинет министров отложил введение штрафов для владельцев нерастаможенных авто на еврономерахдо 1 января 2020 года.