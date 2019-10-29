Убийство Гандзюк: Аваков рассказал, как стоит расследовать это дело

Новости Украины:Арсен Аваков не покинет пост министра внутренних дел из дела об убийстве Екатерины Гандзюк.

Служба безопасности Украины готовится вынести процессуальные решения по делу об убийстве волонтерки Екатерины Гандзюк.

Об этом заявил глава МВД Украины Арсен Аваков перед началом форума RE: think. Invest in Ukraine.

Министр отметил, что сейчас это дело закреплено за СБУ, поэтому все материалы находятся у них.

"Там есть несколько обоснованных версий", - сообщил Аваков, и пообещал, что вскоре Служба безопасности вынесет процессуальные решения по этому делу.

Также Арсен Аваков выразил недовольство в связи с некачественным расследованием и приговорами по делу.

Он советует разделить сложившуюся ситуацию с делом на две части. Сначала поимка преступника, совершившего убийство, потом - поиск заказчика.

Первая часть уже сделана - исполнители найдены. Теперь предстоит ответить на вопрос "кто заказчик".

Также министр внутренних дел сообщил журналистам, что не собирается идти в отставку из-за дела об убийстве Екатерины Гандзюк. Он уйдет со своего поста, "когда почувствует, что он здесь не нужен".