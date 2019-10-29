Киевляне оценили работу мэра: неожиданные итоги опроса

Новости Украины:Виталий Кличко существенно опережает возможных конкурентов на пост мэра Киева.

Если бы выборы мэра Киева проходили в середине октября, то из всех жителей города в возрасте от 18 лет более трети отдали бы свои голоса за действующего городского голову Виталия Кличко, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

"Если рассчитать проценты по отношению к тем, кто определился (собственно, именно эти показатели ближайшие к возможным результатам выборов, если бы они проводились в середине октября), то получим: 36,6% проголосовали бы за Виталия Кличко, 18% - за Александра Ткаченко, 12,6% - за Андрея Пальчевского, 8,6% - за Александра Попова, 8,1% - за Николая Томенко, 5,7% - за Борислава Березу, 4,7% - за Ильенко Андрея, 3,2% - за Владимира Бондаренко, 1,2% - за Сергея Гусовского, других кандидатов - всего 1,5%", - говорится в пресс-релизе, обнародованном на сайте КМИС во вторник.

КМИС провел опрос общественного мнения жителей г.Киев с 11 по 22 октября. Методом телефонных интервью с использованием компьютера (САTИ, computer-assistedtelephoneinterviews) опрошено 803 респондентов, проживающих в г.Киев, при 2-х ступенчатой выборке с квотным отбором на последней ступени, которая репрезентативна для населения города в возрасте от 18 лет.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта) не превышает 3,5% для показателей близких к 50%, 3,1% - для показателей близких к 25% или 75%, 2,3% - для показателей близких к 12% или 88%, 1,6% - для показателей близких к 5% или 95%.