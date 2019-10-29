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Дело Маркива: Аваков поговорил с послом Италии

Дело Маркива: Аваков поговорил с послом Италии
17:11 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Украина приложит все усилия, чтобы представлять реальные обстоятельства гибели итальянского журналиста Рокелле.

Дополнительное следствие по делу военнослужащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива, которого обвиняют в смерти итальянского фотокорреспондента Андреа Роккелли в 2014 году на Донбассе, предоставит итальянскому суду доказательства его невиновности, заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в ходе общения с послом Италии в Украине Давиде Ла Чечилия.

Как сообщается на странице МВД Украины в Facebook, Аваков напомнил, что расследованием гибели Рокелле занималась Служба безопасности Украины, однако проводить следствие по "горячим следам" помешали активные боевые действия в Славянске. Материалы дела передали украинской полиции 15 октября 2019 года. "Сейчас следователь по делу гвардейца уже обратился в прокуратуру Италии с предложением предоставить им статус наблюдателя в этом расследовании в рамках международного правового поля", - сказал он.

Аваков отметил, что Украина приложит все усилия, чтобы представлять реальные обстоятельства гибели итальянца.

Посол пообещал Авакову наладить коммуникацию с правительством Италии по делу Маркива.

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В свою очередь, заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что по поручению Авакова провел встречу с Маркивым во вторник и отметил, что его физическое и моральное состояние в порядке.

"Ни на одной из 167 страниц приговора Виталию Маркиву нет ни единого доказательства или факта его причастности к гибели итальянского журналиста Рокелле и гражданина России Миронова, погибших во время минометного обстрела в Славянске 24 мая 2014 года", - написал он в Facebook.

По словам замминистра, судебный процесс он рассматривает, как "сугубо политическую, пиарно-пропагандистскую расправу над украинским солдатом".

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Он также сообщил, что к защите Маркива, помимо итальянских адвокатов Раффаэле Делла Валле и Никколо Бертолини, приступил украинский адвокат Александр Чебаненко. Замминистра также анонсировал своевременную подачу апелляции на приговор и опубликовал текст приговора в украинском переводе, отметив, что "украинские юристы будут шокированы тем, что в Италии человек может получить 24 лет лишения свободы без причинно-следственные связи между его действиями и гибелью другой человека".

"Мы будем и дальше бороться и делать все необходимое для освобождения солдата Виталия Маркива до полного снятия всех несправедливых обвинений. Украина покажет всему миру, что не бросает своих защитников на произвол судьбы", - резюмировал Геращенко.

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Как сообщалось, украинский военнослужащий Маркив был задержан в Италии 30 июня 2017 года по подозрению в убийстве итальянского фотожурналиста Роккелли вблизи Славянска Донецкой области в 24 мая 2014 года.

Аваков неоднократно заявлял о безосновательности обвинений Маркива: "Маркив безосновательно обвиняется в убийстве Роккелли, который незаконно прибыл в ОРДЛО и был убит сепаратистами".

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Италия, МВД, Арсен Аваков, Виталий Маркив.
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