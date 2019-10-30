Фальшивые деньги: как распознать и что делать дальше

Новости Украины:Национальный банк рассказал, как отличить поддельные банкноты и назвал главные признаки подделок.

Национальный банк Украины в сентябре зафиксировал рост изъятия из обращения поддельных банкнот номиналом 500 гривень образца 2006 года, изготовленных струйной печатью с имитацией ультрафиолетовой защиты.

Как сообщили в пресс-службе регулятора, подделку достаточно сложно определить при рассеянном визуальном и тактильном контроле без использования специальных детекторов с ультрафиолетовым и инфракрасным светом.

По результатам анализа изъятых подделок в НБУ назвали несколько отличий от настоящих банкнот:

более высокая плотность на ощупь,

более бледное изображение,

некачественная голограмма на лицевой стороне, также, как и латентное изображение номинала в левом нижнем углу,

нечеткие водяные знаки и изображение на защитной ленте.

Как отличить поддельные банкноты от настоящих сообщил главный специалист департамента денежного обращения Национального банка Украины Виталий Ковтонюк. В частности, по его словам, фальшивые банкноты склеены из двух частей, что вполне можно ощутить на ощупь.

Также в НБУ сообщили, что при проверке банкноты в ультрафиолетовом свете видно имитированную флуоресцентную защиту, но цвета более яркие, изображение сдвинуто, а светящиеся нити зеленого, а не зелено-красного цвета, как у оригинала.

При этом, в НБУ сообщили, что показатели количества и суммы подделок за первое полугодие 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизились соответственно на 26 и 20%.

Напомним, НБУ вводит в оборот новую 1000-гривневую купюру. Отмечается, что теперь это наибольший номинал банкноты среди существующих в Украине.

Лицевую сторону купюры украшает первый президент Национальной академии наук Владимир Вернадский. На обратной стороне находится изображение здания органа, который руководит работой академии в период между сессиями Общего собрания - Президиума НАН.

Известно также, что Нацбанк готовится в введению в оборот монеты номиналом 5 гривень.