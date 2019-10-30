Рада не поддержала законопроект о снижении цены на газ

Новости Украины:Большинство народных депутатов проголосовали за то, чтобы вернуть законопроект на доработку.

Депутаты не смогли принять закон, который не допускал бы повешения цен на газ. За данный законопроект проголосовали всего лишь 90 парламентариев.

Авторы данного законопроекта считают, что предложенный ими законопроект приведет к порядку в вопросе образования цен на природный газ. Так же авторы уверяют, что законопроект поможет снизить цены на услуги ЖКГ.

Профильный комитет отказался рассматривать данный законопроект мотивировав это тем, что данный вопрос относится к компетенции Кабмина.

Большинство народных депутатов проголосовали за то, чтобы вернуть законопроект на доработку.