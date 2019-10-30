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Среда, 30.10.2019
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МОН собирается упростить процесс поступления в ВУЗы для детей из оккупированных территорий

МОН собирается упростить процесс поступления в ВУЗы для детей из оккупированных территорий
14:58 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины:Министр образования заявила, что украинское образование станет доступнее для наших граждан на оккупированных территориях

Украинское образование станет доступнее для наших граждан на оккупированных территориях.

Как сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины, об этом сообщила министр образования и науки Анна Новосад сегодня, 30 октября, в рамках "Форума единства" в Мариуполе.

"Увеличение возможностей для упрощенного поступления в вузы детей с оккупированных территорий, качественное полное школьное образование, развитие программ психологической помощи для учащихся на линии разграничения и адаптация поступающих с оккупированных территорий в украинских учебных заведениях - именно эти задачи являются приоритетными для МОН сейчас в работе с оккупированными территориями", - говорится в сообщении.

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"Мы имеем много цифр, которые очень важны для понимания того, что именно мы должны делать. Например, цифра 474 - это километры дорог в Донецкой и Луганской областях, которые нам нужно капитально отремонтировать для качественного подвоза детей в школы, или 13 - столько нам еще нужно автобусов. Еще мы имеем цифру 4 тыс. 468 -- столько детей с оккупированных территорий получают украинское школьное образование дистанционно. И мы могли бы радоваться этой цифры, потому что за последние годы она выросла десятикратно", - отметила Новосад.

Кроме того, министр образования заявила: "Однако мы параллельно имеем обратную связь, выявляется огромное количество проблем в этом процессе - от оплаты труда учителей до качественного доступа к Интернету. И сейчас мы работаем над нашей политикой относительно оккупированных территорий, сочетая эти данные с постоянной обратной связью".

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Она также подчеркнула, что эта работа осуществляется в постоянном сотрудничестве с другими министерствами и местными органами власти, ведь политика в отношении временно оккупированных территорий должна быть комплексной.

Отдельно министр обратилась к международным организациям и призвала их активнее поддерживать украинское образование для граждан, проживающих на оккупированных территориях.

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Минобразования, Образование, ОРДЛО, Анна Новосад.
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