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"Я совсем не "пряник": Сенцов рассказал о своем отношении к политике Зеленского

"Я совсем не "пряник": Сенцов рассказал о своем отношении к политике Зеленского
15:11 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Сенцов заявил, что готов честно и открыто поддерживать или критиковать Зеленского и руководство Украины в зависимости от результатов их политики.

Украинский кинорежиссер и общественный деятель Олег Сенцов подчеркивает, что готов поддерживать президента Украины Владимира Зеленского и нынешнее руководство страны за решения в интересах народа, и открыто критиковать за неправильные действия.

"Я совсем не "пряник" и возможно уже многим не нравлюсь. Что поделать. Но я всегда говорил и буду говорить то, что думаю. Я не являюсь сторонником ни господина Порошенко, ни господина Зеленского - я сторонник лишь народа, объединившегося под названием государства Украина", - сказал он, выступая в среду на Форуме единства в Мариуполе.

Сенцов отметил, что если президент Украины Владимир Зеленский будет делать то, что Сенцов считает правильным и нужным народа Украины, он будет поддерживать президента.

"Если он будет делать то, что, по моему мнению, будет вредить или неправильно, я буду об этом говорить открыто и честно", - заявил он.

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Сенцов считает, что если руководству Украины удастся "прекратить огонь", чтобы не гибли украинские солдаты, удастся вернуть всех украинских пленных, то он скажет, что "у нас отличное руководство".

"Если президент сможет сломать существующую в стране коррумпированную систему, которая разъедает нашу страну изнутри как ржавчина, я скажу, что у нас лучший президент", - добавил он.

По словам режисера, если он увидит предательство интересов страны, "зраду", то "так и скажет". "Если не президент сломает систему, а система сломает его - я не промолчу", - подчеркнул он.

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Сенцов также считает, что со временем в Украине Революция достоинства превратилась в "контрреволюцию ненависти". "Мы очень агрессивны друг к друг, раздроблены, нетерпимы к любому мнению: нет, не врагов, которые там в Мордоре, а к соседним, близким, у которых одна и та же цель, даже если мы чуть-чуть не сходимся в понимании будущего Украины", - пояснил он.

Сенцов считает, что сила украинцев в том, что они разные, с различными точками зрения, и это является предохранителем от установления в стране авторитетного режима, но нужно при этом уважать друг друга.

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В заключении своего выступления Сенцов отметил, что определяет людей как "своих" по ответу "Крым - это Украина" на вопрос "Чей Крым?".

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Мариуполь, Владимир Зеленский, Олег Сенцов.
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