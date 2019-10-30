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В ООН считают, что жертвы конфликта на Донбассе должны получить репарации

В ООН считают, что жертвы конфликта на Донбассе должны получить репарации
16:32 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:Пострадавшие от конфликта на Донбассе должны получить репарации, заявляют в ООН.

Глава мониторинговой миссии ООН по правам человека Матильда Богнер отмечает, что люди, которые пострадали и являются жертвами конфликта, должны получить репарацию, и правительство должно взять на себя ответственность за это.

"Переходный период должен обеспечить, чтобы те люди, которые пострадали и являются жертвами конфликта, получили репарацию, чтобы правительство взяло на себя соответствующую ответственность за то, чтобы компенсировать или устранить этот ущерб", - сказала Богнер в среду во время Форума единства в Мариуполе.

При этом она отметила, что это не означает, что правительство берет на себя ответственность за нанесение такого ущерба.

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По словам главы мониторинговой миссии, другим важным аспектом является криминальное правосудие. "По всей стране это должны быть дела, связанные с Майданом, тем, что мы видели в Одессе. Мы должны видеть эффективное расследование и преследование", - считает Богнер.

Касательно амнистии она отметила, что перед тем, как ее проводить, должны быть проведены консультации, и необходимо сделать так, чтобы она была полезной для Украины.

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Также представительница ООН сообщила, что в организации приветствуют попытки правительства Украины ответить на потребности людей по всей стране, поскольку это очень важный шаг к социальному единству. "Мы очень рады видеть, что правительство в этот момент говорит о том, чтобы ответить на потребности людей по всей Украине: как с этой, так и с другой стороны линии пересечения в Крыму и на Донбассе", - пояснила Богнер.

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ООН, Донбасс, Матильда Богнер.
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