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Спецоперация СБУ: из ОРДЛО выведен ценный свидетель

Спецоперация СБУ: из ОРДЛО выведен ценный свидетель
16:38 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:СБУ вывела из ОРДЛО ценного свидетеля преступлений вооруженной агрессии РФ в Украине.

Служба безопасности Украины (СБУ) в результате проведения спецоперации вывела на подконтрольную украинской власти территорию бывшего представителя спецподразделения так называемого "Центра специальных операций МГБ ДНР".

"Мужчина стал свидетелем преступлений террористов, в том числе незаконного содержания и пыток пленных военнослужащих Вооруженных Сил Украины, а также противоправной деятельности российских спецслужб. Впоследствии он выразил готовность оставить ОРДО для предоставления украинским контрразведчикам этой информации", - сообщает пресс-центр СБУ в среду.

Так, правоохранители выяснили, что бывший участник незаконных вооруженных формирований (НВФ) не брал непосредственного участия в боевых действиях, не совершал других тяжких и особо тяжких преступлений.

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Отмечается, что структура т.н. "МГБ ДНР" была создана спецслужбами РФ и полностью ими контролируется.

"Суд, который учел предоставленную информацию и помощь следствию, освободил его от уголовной ответственности", - сказано в сообщении.

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СБУ, Донбасс, Спецоперация, ОРДЛО.
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