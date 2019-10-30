Хэллоуин 2019: история, традиции и факты о празднике

Новости Украины:В ночь с 31 октября на 1 ноября весь мир будет праздновать Хэллоуин 2019.

Хэллоуин, или Ночь накануне Дня всех святых отмечают ежегодно в ночь с 31 октября на 1 ноября. Он происходит от древнего кельтского праздника жатвы и дней мертвых. Традиция возникла более 2000 лет назад.

История гласит, что на территории современных Ирландии, Шотландии и Англии проживали племена, которые делили год на два сезона - зиму и лето. Так, 31 октября был последним днем в году. Согласно традициям, именно в ночь с 31 октября на 1 ноября злые духи проникали на землю. В эту ночь по древнему поверью кельтов миры живых и мертвых открывали свои двери, и обитатели потустороннего мира пробирались на землю. Кельты называли эту ночь Самайном или Самхэйном.

Для того чтобы не стать жертвами духов и приведений, кельты гасили в своих домах огонь, надевали на себя звериные шкуры, чтобы отпугивать незваных пришельцев. На улице возле домов оставлялись угощения для духов, а сам народ собирался у костров, разводимых жрецами друидами, и приносил в жертву животных. После жертвоприношения люди брали священный огонь, чтобы внести его к себе в дом. Считалось, что если утром разжечь очаг от угля тех костров, то он будет согревать дом в течение долгой зимы и защитит от нечистой силы.

Традиционными цветами Хэллоуина являются черный, символизирующий смерть и темноту ночи, и оранжевый – символ сбора урожая в уходящем году.

Примерно в XVI веке сложилась традиция выпрашивания сладостей ночью 31 октября. Дети и взрослые надевали тканевые маски и ходили от одной двери к другой, требуя от хозяев угощение и мелко шаля. Обычай надевать ролевые костюмы и носить с собой "светильник Джека" появился только на рубеже XIX и XX веков, причем в обмен на деньги или еду изначально нужно было предлагать разные развлечения. Впоследствии, по причине массовой эмиграции шотландцев и ирландцев в США, Хэллоуин популяризируется и там.

По легенде, ирландский кузнец по имени Джек сумел дважды обмануть самого дьявола и взять с него обещание отказаться от посягательства на его душу. Это ограждало кузнеца от попадания после смерти в ад, однако, и в рай он не попал и был вынужден скитаться по земле в ожидании Судного дня. Свой путь Джек освещал кусочком угля, который прятал от непогоды внутри пустой тыквы. На английском тыква со свечой внутри так и называется – Jack-o-Lantern, что означает "фонарь Джека".

Большинство символов праздника имеет долгую историю. Например, традиция изготовления тыкв-светильников пошла от кельтского обычая создавать фонари, помогающие душам найти путь в чистилище. В Шотландии в качестве символа Хэллоуина выступала репа, но в Северной Америке ее быстро заменила тыква, как более дешевый и доступный овощ. Впервые создание тыкв-светильников в Америке было зафиксировано в 1837 году; этот ритуал, проводившийся во время сбора урожая, не имел никакого отношения к Хеллоуину вплоть до второй половины XIX столетия.

Облачение в карнавальные костюмы - сравнительно недавно возникший элемент праздника. Впервые как полноценный обычай оно было зафиксировано в начале XX века и восходит к американским традициям костюмированных вечеринок. Впервые ношение маскарадных костюмов на Хэллоуин зарегистрировано в 1895 году в Шотландии, когда дети в масках ходили по домам и получали конфеты, пирожные, фрукты и деньги. Нет ни одного упоминания о подобных традициях в США, Ирландии или Англии до 1900 года. В Шотландии детей, которые, одевшись в карнавальные костюмы, изображающие разных монстров или других персонажей, ходят от дома к дому и выпрашивают сладости, называют guisers, а сам обычай - Guising.

Традиция наряжаться в костюмы и ходить от дома к дому, выпрашивая сладости, появилась еще в Средневековье и первоначально была связана с Рождеством. В Англии и Ирландии бедняки издревле ходили по домам и выпрашивали так называемые "духовные пирожные" в День всех святых (1 ноября), обещая в обмен молиться за души умерших родственников хозяев. Хотя этот обычай считается исконно британским, исследователи также находили упоминания о нем на юге Италии.

Представители различных христианских конфессий по-разному относятся к празднованию Хэллоуина. Некоторые приходы англиканской церкви поддерживают праздник, считая его проведение частью христианских традиций Дня всех Святых, а некоторые протестанты отмечают Хэллоуин в память о Реформации, празднование которой отмечается в тот же день. В то же время некоторые христиане критикуют и отвергают празднование Хэллоуина, считая, что его традиции восходят к язычеству и некоторым направлениям оккультизма, противоречащим христианским идеалам.

Зловещий праздник в разных странах мира отмечается с присущим национальности колоритом. К примеру, в Ирландии практически на каждом окне можно увидеть известную тыкву, а дети облачаются в ужасающие костюмы и отправляются за сладостями к соседям. Кроме того, в преддверии праздника, ирландцы любят печь специальный пирог, который предсказывает будущее.

В Украине традиция празднования Хэллоуина появилась не так давно. Однако с каждым годом его популярность набирает обороты. Все больше людей облачаются в праздничные костюмы, делают устрашающий макияж и устраивают тематические вечеринки.