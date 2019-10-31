Именины Давида: значение имени и оригинальные поздравления в стихах

Новости Украины:Уменьшительно-ласкательное обращение Дино в последнее время также употребляется и как самостоятельное имя.

Имя Давид имеет древнееврейское происхождение и в переводе с иврита означает "любимый", "любимец". В России это имя имело народный вариант – Давыд, и именно от него была образована фамилия Давыдов. У мусульман царь Давид известен и почитаем под именем Дауд (Давуд).

Аналоги имени Давид в других странах – Дэвид в Англии, Тааветти (Таави) в Финляндии, Дайви (Дави) в Шотландии, Давиде в Италии. Имя распространено на всей территории Европы. Имя Давид было заимствовано татарами из европейских языков и в современности широко используется среди них.

Человек, названный именем Давид, уравновешен и уверен в своих возможностях, настойчив, горд и несколько прагматичен. Ему присущи развитая сила воли и добродушие, умение сочувствовать, эти люди умеют убеждать и всегда сдерживают слово. Давид обожает путешествовать, это сильный физически мужчина, из-за чего стремится к лидерству во всех сферах жизни.

Характер у Давида несколько эгоистичный, он испытывает потребность в похвалах. Ему чужды зависть и злопамятность, жадность и обидчивость. Давид не любит лживых людей, достаточно вспыльчив, но отходчив. Давид на протяжении все жизни занимается самосовершенствованием, причем успешно. Это человек, ценящий людей с чувством юмора.

В профессиональной деятельности Давид ищет новые впечатления, путешествия и приключения, поэтому из него получится отличный дипломат, воин, путешественник. Эти мужчины могут попробовать себя в геологии, спелеологии, альпинизме, спорте. Благодаря присущей им физической силе и выносливости, они могут стать скульпторами и ювелирами. Им не подходит монотонная и рутинная работа, она утомляет Давида. Этот человек определенно найдет дорогу в жизни и сможет обеспечить хорошее материальное положение своей семье. Давид на протяжении жизни будет получать много шансов на развитие карьеры. Он может стать успешным бизнесменом.

Давид очень любит общаться, у него всегда много друзей, из-за которых этот человек часто попадает в неприятные ситуации. Этот человек немного романтик, его влекут приключения и таинственные дали, он любит поговорить об этом с друзьями. Если же разговор принимает деловую окраску, сразу же проявляются расчетливость и осторожность владельца имени Давид. Для поддержания хороших отношений с Давидом следует руководствоваться логикой, и не пытаться достучаться до его чувств. Друзья Давида ценят его за добродушие, уравновешенное развитой силой воли, что делает этого человека отзывчивым и способным на сочувствие.

Давидик, с именинами тебя!

Наш сынок любимый.

Поздравляем мы любя,

И желаем сильно:

Чтобы был здоров и бодр,

Был любимым и любил,

Преодолевал невзгоды,

Ангел чтоб тебя хранил!

В именины ты, Давид,

Знаю, будешь знаменит,

Счастья я тебе желаю,

Всей душою поздравляю,

Много мира и любви,

Планы сбудутся твои,

Ты об этом точно знай

И совсем не унывай!

С именинами Вас, Давид!

Пусть Господь Вас благословит,

Оградит пусть от грусти, печали,

Чтоб о них даже не вспоминали!

Вам желаю огромной любви!

И пусть сбудутся Ваши мечты!

Счастье в жизнь пусть придет навсегда,

Чтоб лишь верными были друзья!

Давид, тебе желаю счастья,

Прекрасной жизни без забот,

Любви огромной настоящей,

Пусть впереди удача ждет,

Желаю я забот не ведать,

И никогда не унывать,

Забыть про горести и беды,

И поражений не познать!

День именин ты отметишь, Давид,

Я поздравляю тебя, мой любимый.

Пусть лучик счастья тебя озарит,

Туча невзгод проплывёт где-то мимо.

Пусть тебя ждёт неизменный успех,

Будет пусть каждое завтра удачней.

Жизнь пусть пойдёт без проблем и помех,

Сбудется то, что всегда много значит.

С Днем Ангела тебя, Давид!

"Любимым" быть дано не многим.

Пусть твое сердце не грустит

И не встречаются тревоги.

Уверен ты в себе вполне

И интересен ты в общении.

Так будь всегда ты "на волне",

В душе же — умиротворенья!

Именины — праздник светлый,

Он сегодня только твой.

Принимай скорей приветы,

Их тебе я шлю с душой.

И Давиду в миг прекрасный

Пожелаю долгих лет,

Много радости и страсти,

Жить любя, не зная бед!

Давид, с Днем ангела тебя!

С праздником хорошим поздравляю,

Ведь про именины забывать нельзя,

Я же от себя тебе желаю:

Чистого неба и солнечных дней,

Добрых, отзывчивых, верных друзей,

В доме — достатка, уюта всегда,

Пусть в двери его не стучится беда.

Здоровья, успеха, улыбки в глазах,

Веры, надежды, удачи в делах,

В семье — пониманья, тепла и любви.

Пусть юности пламя не гаснет в крови!