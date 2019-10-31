Именины Давида: значение имени и оригинальные поздравления в стихах

Имя Давид имеет древнееврейское происхождение и в переводе с иврита означает "любимый", "любимец". В России это имя имело народный вариант – Давыд, и именно от него была образована фамилия Давыдов. У мусульман царь Давид известен и почитаем под именем Дауд (Давуд).
Аналоги имени Давид в других странах – Дэвид в Англии, Тааветти (Таави) в Финляндии, Дайви (Дави) в Шотландии, Давиде в Италии. Имя распространено на всей территории Европы. Имя Давид было заимствовано татарами из европейских языков и в современности широко используется среди них.
Человек, названный именем Давид, уравновешен и уверен в своих возможностях, настойчив, горд и несколько прагматичен. Ему присущи развитая сила воли и добродушие, умение сочувствовать, эти люди умеют убеждать и всегда сдерживают слово. Давид обожает путешествовать, это сильный физически мужчина, из-за чего стремится к лидерству во всех сферах жизни.
Характер у Давида несколько эгоистичный, он испытывает потребность в похвалах. Ему чужды зависть и злопамятность, жадность и обидчивость. Давид не любит лживых людей, достаточно вспыльчив, но отходчив. Давид на протяжении все жизни занимается самосовершенствованием, причем успешно. Это человек, ценящий людей с чувством юмора.
В профессиональной деятельности Давид ищет новые впечатления, путешествия и приключения, поэтому из него получится отличный дипломат, воин, путешественник. Эти мужчины могут попробовать себя в геологии, спелеологии, альпинизме, спорте. Благодаря присущей им физической силе и выносливости, они могут стать скульпторами и ювелирами. Им не подходит монотонная и рутинная работа, она утомляет Давида. Этот человек определенно найдет дорогу в жизни и сможет обеспечить хорошее материальное положение своей семье. Давид на протяжении жизни будет получать много шансов на развитие карьеры. Он может стать успешным бизнесменом.
Давид очень любит общаться, у него всегда много друзей, из-за которых этот человек часто попадает в неприятные ситуации. Этот человек немного романтик, его влекут приключения и таинственные дали, он любит поговорить об этом с друзьями. Если же разговор принимает деловую окраску, сразу же проявляются расчетливость и осторожность владельца имени Давид. Для поддержания хороших отношений с Давидом следует руководствоваться логикой, и не пытаться достучаться до его чувств. Друзья Давида ценят его за добродушие, уравновешенное развитой силой воли, что делает этого человека отзывчивым и способным на сочувствие.
Давидик, с именинами тебя!
Наш сынок любимый.
Поздравляем мы любя,
И желаем сильно:
Чтобы был здоров и бодр,
Был любимым и любил,
Преодолевал невзгоды,
Ангел чтоб тебя хранил!
В именины ты, Давид,
Знаю, будешь знаменит,
Счастья я тебе желаю,
Всей душою поздравляю,
Много мира и любви,
Планы сбудутся твои,
Ты об этом точно знай
И совсем не унывай!
С именинами Вас, Давид!
Пусть Господь Вас благословит,
Оградит пусть от грусти, печали,
Чтоб о них даже не вспоминали!
Вам желаю огромной любви!
И пусть сбудутся Ваши мечты!
Счастье в жизнь пусть придет навсегда,
Чтоб лишь верными были друзья!
Давид, тебе желаю счастья,
Прекрасной жизни без забот,
Любви огромной настоящей,
Пусть впереди удача ждет,
Желаю я забот не ведать,
И никогда не унывать,
Забыть про горести и беды,
И поражений не познать!
День именин ты отметишь, Давид,
Я поздравляю тебя, мой любимый.
Пусть лучик счастья тебя озарит,
Туча невзгод проплывёт где-то мимо.
Пусть тебя ждёт неизменный успех,
Будет пусть каждое завтра удачней.
Жизнь пусть пойдёт без проблем и помех,
Сбудется то, что всегда много значит.
С Днем Ангела тебя, Давид!
"Любимым" быть дано не многим.
Пусть твое сердце не грустит
И не встречаются тревоги.
Уверен ты в себе вполне
И интересен ты в общении.
Так будь всегда ты "на волне",
В душе же — умиротворенья!
Именины — праздник светлый,
Он сегодня только твой.
Принимай скорей приветы,
Их тебе я шлю с душой.
И Давиду в миг прекрасный
Пожелаю долгих лет,
Много радости и страсти,
Жить любя, не зная бед!
Давид, с Днем ангела тебя!
С праздником хорошим поздравляю,
Ведь про именины забывать нельзя,
Я же от себя тебе желаю:
Чистого неба и солнечных дней,
Добрых, отзывчивых, верных друзей,
В доме — достатка, уюта всегда,
Пусть в двери его не стучится беда.
Здоровья, успеха, улыбки в глазах,
Веры, надежды, удачи в делах,
В семье — пониманья, тепла и любви.
Пусть юности пламя не гаснет в крови!