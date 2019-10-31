Арктический воздух охватит всю Украину: в каких регионах выпадет снег

Новости Украины:В Украине в четверг, 31 октября, во всех областях будет без осадков, температура воздуха по сравнению с прошлым днем понизится.

В ближайшие сутки, 31 октября, холодный воздух арктического происхождения охватит почти всю территорию Украины, поэтому температура еще снизится, сообщил Укргидрометцентр. В поле высокого атмосферного давления осадков не ожидается. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью 1-6° мороза, днем 1-6° тепла; в большинстве южных областей, в Крыму и на Закарпатье ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 4-9° тепла.

В Киеве в четверг без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 2-4° мороза, днем 3-5° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 31 октября самая высокая температура днем была +20,5 в 1926 году, самая низкая ночью -17,8 в 1920 году.

Прогноз погоды на 31 октября, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на четверг, 31 октября, в городах Украины:

Ужгород – +7…+9

Львов – +5…+7

Ивано-Франковск – +4…+6

Тернополь – +4…+6

Черновцы – +5…+7

Хмельницкий – +4…+6

Луцк – +4…+6

Ровно – +4…+6

Житомир – +4…+6

Винница –+3…+5

Одесса – +7…+9

Николаев – +6…+8

Херсон – +6…+8

Симферополь – +7…+9

Кропивницкий – +3…+5

Черкасы – +3…+5

Чернигов – +3…+5

Сумы – +2…+4

Полтава – +2…+4

Днепр – +3…+5

Запорожье – +4…+6

Донецк – +3…+5

Луганск – +3…+5

Харьков – +2…+4

Киев – +3…+5

1 ноября - без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью 1-6° мороза, днем 2-7° тепла; в восточной части ночью 3-8° мороза, днем 0-5° тепла; на крайнем юге и Закарпатье ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 5-10° тепла.

В Киеве в пятницу без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 1-3° мороза, днем 5-7° тепла.

Прогноз погоды на 1 ноября, фото: meteo.gov.ua

2 ноября в Украине переменная облачность. Без осадков, лишь на Закарпатье днем 2 ноября небольшой дождь. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 1-6° мороза, днем 2-7° тепла; в восточной части ночью 3-8° мороза, днем 0-5° тепла; на крайнем юге страны и Закарпатье ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 5-10° тепла.

В Киеве и Киевской области 1-2 ноября переменная облачность. Без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 1-6° мороза, днем 2-7° тепла.

Прогноз погоды на 2 ноября, фото: meteo.gov.ua

3 ноября в западных, местами в северных и центральных областях небольшой, на Закарпатье и в Карпатах умеренный дождь (ночью на севере Левобережья с мокрым снегом), на остальной территории без осадков; температура ночью 0-5° тепла, на крайнем западе страны и Одесской области до 8° тепла, днем 7-13°, на Закарпатье, Прикарпатье и Одесской области местами до 16°; в восточной части ночью 0-5° мороза, днем 3-8° тепла.

Прогноз погоды на 3 ноября, фото: meteo.gov.ua

4 ноября в западных областях небольшой, на Закарпатье и в Карпатах умеренный дождь, на остальной территории без осадков; температура ночью 3-8° тепла, на крайнем западе страны и побережье Черного моря до 11°, днем 10-16°, на юге, Закарпатье и Прикарпатье до 19°, на востоке страны и севере Левобережья ночью 0-6° тепла, днем 7-13°.

В Киеве и Киевской области 4 ноября без осадков. Температура ночью 3-8° тепла, днем 10-15°.

Прогноз погоды на 4 ноября, фото: meteo.gov.ua

Напомним, синоптики рассказали, что зима 2019-2020 годов в Украине будет преимущественно теплой с большим количеством дней с плюсовой температурой, чем в предыдущие годы.

"Зима в этом году будет такой же теплой, как и предыдущие зимы. Эти тенденции, которые у нас наблюдались в течение последних пяти лет, они и сохраняются. Возможны резкие изменения температуры, возможны кратковременные понижения температуры воздуха до -10 и даже -20, но они будут кратковременными. В целом же будет преобладать теплая зимняя погода", - отметила заведующая отделом синоптической метеорологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух.

По ее словам, изменения климата предусматривают увеличение количества дней с температурами выше 0 зимой, но при этом количество дней с температурой -10... -20 не меняется - в зависимости от региона количество таких дней может быть 2-3 за сезон, тогда как будет преобладать в течение зимы температура от -5 до +5 градусов.

Также она отметила, что первые 9 месяцев текущего года уже показали, что год, включая зиму, будет теплее предыдущих.