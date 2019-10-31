Скачать
Четверг, 31.10.2019
"Желтый режим" на Донбассе, Столтенберг в Украине и другие главные новости Украины и мира 30 октября
Главные новости 30 октября: Столтенберг в Украине и спецрежим на Донбассе
Арктический воздух охватит всю Украину: в каких регионах выпадет снег
Арктический воздух охватит всю Украину: в каких регионах выпадет снег
Динамо - Шахтер: обзор матча Кубка Украины (Видео)
Динамо - Шахтер: обзор матча Кубка Украины (Видео)
Приметы и обряды на 31 октября – Луков день
Приметы и обряды на 31 октября – Луков день

Арктический воздух охватит всю Украину: в каких регионах выпадет снег

Смотрите фото (6)
Арктический воздух охватит всю Украину: в каких регионах выпадет снег
08:46 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:В Украине в четверг, 31 октября, во всех областях будет без осадков, температура воздуха по сравнению с прошлым днем понизится.

В ближайшие сутки, 31 октября, холодный воздух арктического происхождения охватит почти всю территорию Украины, поэтому температура еще снизится, сообщил Укргидрометцентр. В поле высокого атмосферного давления осадков не ожидается. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью 1-6° мороза, днем 1-6° тепла; в большинстве южных областей, в Крыму и на Закарпатье ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 4-9° тепла.

В Киеве в четверг без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 2-4° мороза, днем 3-5° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 31 октября самая высокая температура днем была +20,5 в 1926 году, самая низкая ночью -17,8 в 1920 году.

Прогноз погоды на 31 октября, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на четверг, 31 октября, в городах Украины:

  • Ужгород – +7…+9
  • Львов – +5…+7
  • Ивано-Франковск – +4…+6
  • Тернополь – +4…+6
  • Черновцы – +5…+7
  • Хмельницкий – +4…+6
  • Луцк – +4…+6
  • Ровно – +4…+6
  • Житомир – +4…+6
  • Винница –+3…+5
  • Одесса – +7…+9
  • Николаев – +6…+8
  • Херсон – +6…+8
  • Симферополь – +7…+9
  • Кропивницкий – +3…+5
  • Черкасы – +3…+5
  • Чернигов – +3…+5
  • Сумы – +2…+4
  • Полтава – +2…+4
  • Днепр – +3…+5
  • Запорожье – +4…+6
  • Донецк – +3…+5
  • Луганск – +3…+5
  • Харьков – +2…+4
  • Киев – +3…+5

1 ноября - без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью 1-6° мороза, днем 2-7° тепла; в восточной части ночью 3-8° мороза, днем 0-5° тепла; на крайнем юге и Закарпатье ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 5-10° тепла.

В Киеве в пятницу без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 1-3° мороза, днем 5-7° тепла.

Прогноз погоды на 1 ноября, фото: meteo.gov.ua

2 ноября в Украине переменная облачность. Без осадков, лишь на Закарпатье днем 2 ноября небольшой дождь. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 1-6° мороза, днем 2-7° тепла; в восточной части ночью 3-8° мороза, днем 0-5° тепла; на крайнем юге страны и Закарпатье ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 5-10° тепла.

В Киеве и Киевской области 1-2 ноября переменная облачность. Без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 1-6° мороза, днем 2-7° тепла.

Прогноз погоды на 2 ноября, фото: meteo.gov.ua

3 ноября в западных, местами в северных и центральных областях небольшой, на Закарпатье и в Карпатах умеренный дождь (ночью на севере Левобережья с мокрым снегом), на остальной территории без осадков; температура ночью 0-5° тепла, на крайнем западе страны и Одесской области до 8° тепла, днем 7-13°, на Закарпатье, Прикарпатье и Одесской области местами до 16°; в восточной части ночью 0-5° мороза, днем 3-8° тепла.

Прогноз погоды на 3 ноября, фото: meteo.gov.ua

4 ноября в западных областях небольшой, на Закарпатье и в Карпатах умеренный дождь, на остальной территории без осадков; температура ночью 3-8° тепла, на крайнем западе страны и побережье Черного моря до 11°, днем 10-16°, на юге, Закарпатье и Прикарпатье до 19°, на востоке страны и севере Левобережья ночью 0-6° тепла, днем 7-13°.

В Киеве и Киевской области 4 ноября без осадков. Температура ночью 3-8° тепла, днем 10-15°.

Прогноз погоды на 4 ноября, фото: meteo.gov.ua

Напомним, синоптики рассказали, что зима 2019-2020 годов в Украине будет преимущественно теплой с большим количеством дней с плюсовой температурой, чем в предыдущие годы.

"Зима в этом году будет такой же теплой, как и предыдущие зимы. Эти тенденции, которые у нас наблюдались в течение последних пяти лет, они и сохраняются. Возможны резкие изменения температуры, возможны кратковременные понижения температуры воздуха до -10 и даже -20, но они будут кратковременными. В целом же будет преобладать теплая зимняя погода", - отметила заведующая отделом синоптической метеорологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух.

Смог не отступает: какое состояние воздуха в Украине

По ее словам, изменения климата предусматривают увеличение количества дней с температурами выше 0 зимой, но при этом количество дней с температурой -10... -20 не меняется - в зависимости от региона количество таких дней может быть 2-3 за сезон, тогда как будет преобладать в течение зимы температура от -5 до +5 градусов.

Также она отметила, что первые 9 месяцев текущего года уже показали, что год, включая зиму, будет теплее предыдущих.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (6)

Все по теме:

Погода, Укргидрометцентр, Мороз, Заморозки, Октябрь, Ноябрь, Туман, Прогноз погоды, Погода 31 октября.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Вкусные грибы: почему шампиньоны стоить чаще употреблять в пищу
02 Гороскоп на завтра, 31 октября 2019: все знаки Зодиака
03 Народные рецепты против боли в коленях
04 Пятов просто смотрел: Сидорчук забил невероятный гол Шахтеру (Видео)
05 Медики назвали самый полезный овощ для укрепления костей
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На Донбассе за сутки 19 вражеских обстрелов
На Донбассе за сутки 19 вражеских обстрелов
Конгресс США принял резолюцию против возвращения России в саммит G7
Конгресс США принял важную резолюцию по России
Курс валют на 31 октября: доллар и евро упали в цене
Курс валют на 31 октября: доллар и евро упали в цене
Чародейная Велесова Ночь - с 31 октября на 1 ноября: традиции, приметы и обряды
Чародейная Велесова Ночь - с 31 октября на 1 ноября: традиции, приметы и обряды
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь