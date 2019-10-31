Милованов назвал самый "прибыльный" город Украины

Новости Украины:По подсчетам Минэкономики, самая высокая зарплата не у жителей столицы.

В Минэкономики подсчитали среднюю зарплату украинцев и определили, в каком городе она самая высокая. Как сообщил министр развития экономики и сельского хозяйства Тимофей Милованов, самая высокая средняя зарплата у жителей Мариуполя.

По словам Милованова, Мариуполь находится на первом месте, далее идут Киев, Днепр. За ними расположились Харьков и Одесса.

В Госстате сообщают, что средняя заработная плата штатного сотрудника предприятия или учреждения составляет 10687 грн.

Как сообщалось ранее, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов предлагает начать в обществе дискуссию о том, какая налоговая система нужна Украине, чтобы стимулировать повышение зарплат и рабочих мест.