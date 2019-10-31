Скачать
Четверг, 31.10.2019
"Желтый режим" на Донбассе, Столтенберг в Украине и другие главные новости Украины и мира 30 октября
Главные новости 30 октября: Столтенберг в Украине и спецрежим на Донбассе
Арктический воздух охватит всю Украину: в каких регионах выпадет снег
Арктический воздух охватит всю Украину: в каких регионах выпадет снег
Динамо - Шахтер: обзор матча Кубка Украины (Видео)
Динамо - Шахтер: обзор матча Кубка Украины (Видео)
Приметы и обряды на 31 октября – Луков день
Приметы и обряды на 31 октября – Луков день

Милованов назвал самый "прибыльный" город Украины

Милованов назвал самый "прибыльный" город Украины
09:38 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины:По подсчетам Минэкономики, самая высокая зарплата не у жителей столицы.

В Минэкономики подсчитали среднюю зарплату украинцев и определили, в каком городе она самая высокая. Как сообщил министр развития экономики и сельского хозяйства Тимофей Милованов, самая высокая средняя зарплата у жителей Мариуполя. 

По словам Милованова, Мариуполь находится на первом месте, далее идут Киев, Днепр. За ними расположились Харьков и Одесса. 

В Госстате сообщают, что средняя заработная плата штатного сотрудника предприятия или учреждения составляет 10687 грн.  

Милованов: сменились руководители "Укрспирта", Госпродпотребслужбы и Аграрного фонда

Как сообщалось ранее, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов предлагает начать в обществе дискуссию о том, какая налоговая система нужна Украине, чтобы стимулировать повышение зарплат и рабочих мест.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Зарплата, Мариуполь, Минэкономики, Тимофей Милованов.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Вкусные грибы: почему шампиньоны стоить чаще употреблять в пищу
02 Гороскоп на завтра, 31 октября 2019: все знаки Зодиака
03 Народные рецепты против боли в коленях
04 Пятов просто смотрел: Сидорчук забил невероятный гол Шахтеру (Видео)
05 Медики назвали самый полезный овощ для укрепления костей
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На Донбассе за сутки 19 вражеских обстрелов
На Донбассе за сутки 19 вражеских обстрелов
Конгресс США принял резолюцию против возвращения России в саммит G7
Конгресс США принял важную резолюцию по России
Курс валют на 31 октября: доллар и евро упали в цене
Курс валют на 31 октября: доллар и евро упали в цене
Чародейная Велесова Ночь - с 31 октября на 1 ноября: традиции, приметы и обряды
Чародейная Велесова Ночь - с 31 октября на 1 ноября: традиции, приметы и обряды
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь