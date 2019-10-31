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Народные приметы и обряды на ноябрь 2019 года

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Народные приметы и обряды на ноябрь 2019 года
09:54 Сегодня Телеграф Фото:pixabay

Новости Украины:О том, какой будет погода и какие события могут случиться в это время, расскажут народные приметы.

Последний месяц осени — время ответственное, ведь в ноябре начинается активная подготовка к праздникам. 

Ноябрь называют листогноем из-за того, что он является переходом к зимнему времени. Ранние сумерки, пронзительный ветер и холод часто становятся причиной осенней хандры и сезонных заболеваний, поэтому эксперты рекомендуют укреплять иммунитет, а также искать позитивные моменты во всем. Кроме того, стоит прислушаться к народным приметам, чтобы не только определять погоду на ближайшие дни, но и обезопасить себя от возможных неприятностей.

1 ноября: рассвет безоблачный — день без осадков. В этот день угостить домочадцев блюдом из курятины — к достатку на целый год. День морозный — зима будет студеной, а если днем тепло, то и весна теплая придет.

2 ноября: в этот день комары все еще вьются — оттепель будет. Морозной зима будет, если слышен волчий вой. Зайцы в белые шубы переоделись — жди снежной зимы.

3 ноября: снег пошел густой с большими хлопьями — к потеплению. Юго-восточный ветер — к теплому, но дождливому дню. Медведи выбирают для спячки места на возвышениях — к большому половодью по весне.

4 ноября: в этот день в долгую дорогу не собираются, чтобы неприятности не навлечь. Дождь пошел — скоро зима придет и снег ляжет. Петухи к вечеру громко кукарекают — погода вскоре переменится. В этот день свадьбу сыграть — всю жизнь в счастье прожить.

5 ноября: тучи яркие от закатного Солнца — жди непогоды. Первый мороз в этот день — заморозки больше трех дней не продлятся. Птиц в этот день кормить — богатый урожай в новом году собирать. Снег мягкий с неба идет — зима в тепле пройдет, а коли снег колюч, то и мороз будет трескуч.

6 ноября: затишье сильным ветром сменяется — к скорому снегопаду. Ветер с севера — к метели. Домашние животные в густые шубы оделись — к морозной зиме. По примете, в этот день можно от хворей избавиться, если в бане попариться и травяные настои пить. Еще одна примета гласит, что 6 числа девушкам нельзя рукодельничать, иначе замужества не видать.

7 ноября: погода ненастной будет, если закат в золото окрашен. Туман с утра — оттепели быть. В этот день милостыню подают и обездоленным помогают, чтобы счастье в дом привлечь и самим нужды не видать. По поверьям, продавцы хлеба не едят, чтобы удачно сторговать весь урожай и с прибылью вернуться.

8 ноября: непогода затянется, если звезды на небосводе перемигиваются красным и синим. Долги раздать — нужды не видать. Тем, кто все обещанное сделал, впору желание загадать. Вороны раскричались — погода переменится.

9 ноября: изморось — к оттепели. Ненастье будет, если скотина вялая. Оттепель придет, если с утра туман, а на деревьях много инея. Снег ложится на сырую землю — весна будет ранней.

10 ноября: Луна всходит в кругу света — будет сильная непогода. Внезапная оттепель предвещает скорые и продолжительные заморозки. Смеяться в этот день — к скорым слезам. Хворых детей отвести на ключик и умыть студеной водой — к выздоровлению. Домашние дела под запретом. Запрет нарушать — нечисть в гости звать.

11 ноября: холод придет, если вороны в стаи сбиваются и рано на ночлег отправляются. Зайцы перелиняли — зима рано придет. Клев хороший — оттепели долгие простоят. Снег траву не покрыл — растает.

12 ноября: в этот день мастерили кормушки, чтобы птиц кормить и счастья у них просить. Холода придут, если птицы головы под крылья прячут. Непогода надолго придет, если серые облака стремительно по небу проносятся.

13 ноября: рыбалка в этот день с хорошим уловом — к удачному году. Зима пройдет без резких перепадов температуры, если вода в реке сильно не плещется. Куры затихают — быть осадкам.

14 ноября: в этот день старались заключить брачные союзы, чтобы молодые были счастливы в браке. Много снега — весна будет теплой. Листья на деревьях еще держатся — зима придет студеная.

15 ноября: по примете, в этот день можно было увидеть домового, вид которого укажет, худо в жизни будет или удача придет. Если домовой добрый, то и в доме благо не переведется.

16 ноября: ночью иней выпал — к теплу. Снег в этот день не пошел — хлеба вырастут бедными. По примете, в этот день рукодельницы в работе — женихи добрые придут.

17 ноября: снегопад будет, если птица перья распушит. Погода переменится к худшему, если на небе облака волнами пойдут. Без нужды на двор ходить — злых духов будить.

18 ноября: тучи низко опускаются — к ненастной погоде. Снегопад или дождь пройдет, если петухи перекличку устраивают. В этот день можно привлечь любовь, если возле дома раскидать монеты.

19 ноября: похолодание будет, если облака молочного цвета несколько дней по небу проходят. Лесные птицы к домам перебираются — скоро холод нагрянет. Много снега — весна дружная, сенокос хороший.

20 ноября: ветер с севера тучи гонит — теплу не быть. Петухи раскричались — к потеплению. Шишек много — зима снежная будет.

21 ноября: оттепель в этот день — снег поздно ляжет. Иней на деревьях — зима с метелями. Комары вьются — к оттепели. Если одного комарика поймать и живым отпустить — желание загаданное сбудется.

22 ноября: утро туманное — оттепель придет. Иней выпал — быть морозам. К вечеру потеплеет — в скором времени долгое похолодание придет.

23 ноября: тепло придет, если птицы игры устроили. Лед на реке гладкий — скоро зима придет. Мыши с полей в дома бегут — зима суровая придет. Коли сугробов нет и морозит, урожай скудным будет.

24 ноября: если речка замерзла наплывами или рябью, то зима теплая будет. В этот день влажно — оттепели будут в течение всей зимы. Птицы раскричались и резвятся — будет тепло.

25 ноября: снег выпадает и остается лежать на деревьях — на земле уже не растает. Мелкие птицы шумят — тепло придет. Ненастье придет, если ветер темные тучи по небу гонит.

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26 ноября: согласно примете, в этот день лепят пельмени всей семьей, чтобы в доме были достаток и благополучие. Печи растапливали лучинами, и если они сильно трещали, то ждали ненастную зиму.

27 ноября: сырая погода будет, если печь дымит сильно, а зола гаснет быстро. Снег выпал и скрипит под ногами — к морозам.

28 ноября: восход красный — быть метели. Высокие облака — к сухой погоде без осадков, а низкие — к ненастью. Морозы придут, если птицы гнезда утепляют. Комары вьются — быть оттепели.

29 ноября: Луна в дымке — к ухудшению погоды. Кошка из дома не выходит и мордочку в лапы прячет — к морозу. Гостя приветить — счастье в доме поселится.

30 ноября: осень сухая — весна дождливой будет. Лед темнеет к хорошему урожаю на будущий год. Какая погода в этот день будет, такой и зима простоит.

Народные приметы испокон веков помогали людям жить в достатке и без неприятностей. Благодаря народной мудрости и в современном мире удается привлекать в жизнь счастье. Кроме того, с помощью примет можно узнать о том, что случится в ближайшее время.

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