В Украине появились велосипедные госстандарты

Новости Украины:ГСТУ содержит требования к конструкции и эксплуатации велосипедной инфраструктуры и велосипедных парковок.

Государственное предприятие "Украинский научно-исследовательский и учебный центр проблем стандартизации, сертификации и качества" утвердил государственные стандарты велосипедной инфраструктуры, которые вступят в силу 1 октября 2020 года.

Согласно сообщению "Ассоциации велосипедистов Киева", ГСТУ "Планирование и проектирование велосипедной инфраструктуры. Общие требования" были утверждены 15 октября.

Отмечается, что документ содержит общие положения о планировании велосипедной инфраструктуры и разделы о проектировании велоинфраструктуры на улицах, дорогах и перекрестках населенных пунктов, а также вне населенных пунктов и велодорожек. Также в велосипедные ГСТУ предусматривают требования к конструкции и эксплуатации велосипедной инфраструктуры и велосипедных парковок.

"ГСТУ также будет способствовать разгрузке дорог и улиц, повышению безопасности дорожного движения и снижению негативного воздействия автомобильного транспорта на окружающую среду (особенно в городских условиях)", - говорится в сообщении.

В ассоциации отметили, что ГСТУ заполнят законодательную белое пятно и поможет воплощать в жизнь разработанные планы велосетей в разных городах Украины. Сейчас, без единых норм каждый город проектирует велоинфраструктуру по-разному, а инженеры-проектировщики дорог и представители органов местного самоуправления нуждаются в инструмент для принятия решений.

Напомним, с 1 сентября 2018 года в Украине вступили в действие новые государственные строительные нормы по проектированию улиц и дорог в населенных пунктах, которые ввели возможность сужать ширину полос движения на дорогах, сделали обязательными обустройство островков безопасности на нерегулируемых переходах, обустройство велодорожек, а также установление специальных защитных ограждений на остановках общественного транспорта.