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Отныне украинцы могут возобновить семейные обеты

Отныне украинцы могут возобновить семейные обеты
16:03 Сегодня Телеграф УНН Фото: pixabay.com

Новости Украины:Супругам в Украине позволят в любое время возобновлять семейные обеты.

Проект "Брак за сутки" от ГП "СЕТАМ" открывает в Украине новую услугу - "Возобновление семейных обетов". Об этом сообщили в пресс-службе ГП.

"Мы открываем новую услугу от проекта Брак за сутки - "Возобновление семейных обетов". Замечательная традиция празднования годовщины свадьбы, которая пришла к нам из Европы", - рассказала руководитель направления в ГП "СЕТАМ" Ольга Святковая.

Неважно, сколько лет прошло с момента вашей свадьбы, вы можете возобновить в памяти все чувства в тот день, еще раз напомнить друг другу о своих чувствах, которые с годами становятся еще сильнее, и вновь пережить те эмоции, указали в СЕТАМе.

В то же время указано, что за более чем 2 года участия в проекте "Брак за сутки" от СЕТАМ поженились более 500 пар.

Поздравления с днем свадьбы в стихах, открытки

Напомним, с начала 2019 года Министерство юстиции ввело новую услугу для украинцев - провести юбилейную церемонию бракосочетания.

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Все по теме:

Свадьба, ЗАГС, Обет, СЕТАМ, Возобновление семейных обетов.
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