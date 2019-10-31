Отныне украинцы могут возобновить семейные обеты

Новости Украины:Супругам в Украине позволят в любое время возобновлять семейные обеты.

Проект "Брак за сутки" от ГП "СЕТАМ" открывает в Украине новую услугу - "Возобновление семейных обетов". Об этом сообщили в пресс-службе ГП.

"Мы открываем новую услугу от проекта Брак за сутки - "Возобновление семейных обетов". Замечательная традиция празднования годовщины свадьбы, которая пришла к нам из Европы", - рассказала руководитель направления в ГП "СЕТАМ" Ольга Святковая.

Неважно, сколько лет прошло с момента вашей свадьбы, вы можете возобновить в памяти все чувства в тот день, еще раз напомнить друг другу о своих чувствах, которые с годами становятся еще сильнее, и вновь пережить те эмоции, указали в СЕТАМе.

В то же время указано, что за более чем 2 года участия в проекте "Брак за сутки" от СЕТАМ поженились более 500 пар.

Напомним, с начала 2019 года Министерство юстиции ввело новую услугу для украинцев - провести юбилейную церемонию бракосочетания.