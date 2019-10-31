Синоптики дали прогноз на ноябрь 2019

Новости Украины:Для ноября характерной температурой воздуха будет 0-7 градусов тепла.

Средняя месячная температура в ноябре этого года в Украине прогнозируется на уровне от 0° до 8° тепла, что для некоторых регионов страны несколько выше средних многолетних значений. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

"Средняя месячная температура предполагается 0-8°, в горных районах 6-7° тепла, что в северо-западной половине страны близко к средним многолетним значениям, на остальной территории - несколько выше средних многолетних значений", - указали синоптики.

Как отмечается, месячное количество осадков ожидается 37-65 мм, в горных районах 66-110 мм, что в рамках средних многолетних значений.

В целом же, согласно наблюдениям, для ноября характерна средняя месячная температура воздуха на уровне 0-7° тепла.

В первой декаде обычно происходит переход средней суточной температуры через +5 в сторону снижения, во второй и третьей декадах (кроме юга страны) возможен переход через 0 и образование снежного покрова.