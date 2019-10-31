Скачать
Четверг, 31.10.2019
В НАТО очертили перспективы членства для Украины
В НАТО очертили перспективы членства для Украины
Разумков встретился с генсеком НАТО
Разумков встретился с генсеком НАТО
Фьюри удачно дебютировал в WWE
Фьюри удачно дебютировал в WWE
Сам себе художник: Snapchat представил новую функцию
Сам себе художник: Snapchat представил новую функцию

Украинский Чернобыль попал в топ-50 самых интересных туристических мест мира

Украинский Чернобыль попал в топ-50 самых интересных туристических мест мира
21:01 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:Экскурсия в Чернобыль заняла 43 строчку рейтинга.

Эксперты определили 50 самых интересных туристических локаций, сообщает dailymail.co.uk.

В Великобритании провели опрос "Мечты о путешествиях" согласно которому больше всего путешественники мечтают увидеть Северное сияние, покататься на Восточном экспрессе и проехаться на автомобиле по известной американской трассе №66.

Также в десятку рейтинга вошли: Китайская стена, сафари в Африке, круиз по Карибскому морю, Диснейленд во Флориде, Мальдивы и Большой каньон.

Кроме того, экскурсия в Чернобыль заняла 43 строчку рейтинга, а последнюю 50 строчку заняла рыбалка на Аляске.

50 самых интересных туристических локаций:

1. Посмотрите на Северное сияние.

2. Путешествие на Восточном экспрессе.

3. Дорога № 66.

4. Прогулка по Великой китайской стене.

5. Сафари в Африке.

6. Отправиться в круиз по Карибскому морю.

7. Освенцим. 8. Отправится в Disneyworld во Флориде.

9. Отдыхать бунгало на Мальдивах.

10. Полететь на вертолете над Гранд-Каньоном.

11. Посмотреть на гору Фудзи в Японии.

12. Увидеть остров Греции.

13. Посетить семь чудес света.

14. Пойти в казино в Лас-Вегасе.

15. Увидеть медведя в Канаде.

16. Плавать в Голубой лагуне в Исландии.

17. Увидеть Везувий и Помпеи.

18. Путешествовать куда угодно на частном самолете.

19. Посетить святилище на Борнео.

20. Пересечь все континенты.

21. Подняться на Мачу-Пикчу.

22. Плавать с морскими черепахами на Гавайях.

23. Подняться на вершину Эйфелевой башни.

24. Поехать в Калифорнию.

25. Перейти мост Золотые Ворота.

26. Увидеть айсберги в Гренландии.

27. Посетить остров Пасхи.

28. Посетить ледяную гостиницу в Норвегии.

29. Посетитть дом хоббита в Новой Зеландии.

30. Посетить Мертвое море.

31. Посетить любой ресторан, отмеченный звездой Мишлен.

32. Подводное плавание в Большом корраловым рифе. 33. Плавать с дельфинами в Орландо. 34. Посещение Айерс Рок / Улуру.

35. Увидеть статую Христа-Искупителя в Бразилии.

36. Посетить поля битвы Второй мировой войны.

37. Увидеть Санта Клауса в Лапландии.

38. Ехать по шоссе Тихоокеанского побережья.

39. Путешествие в одиночку только для опыта.

40. Подняться на Эмпайер Стейт Билдинг.

41. Посмотреть представление в Сиднейском оперном театре.

42. Покупаться со слонами Таиланде.

43. Посетить Чернобыль.

44. Посетить подводный отель в Дубае.

45. Поднимитесь на Тейбл-Маунтин в Южной Африке

46. Провести время в горном лагере в Канаде.

47. Увидеть морских черепах на Борнео.

48. Посмотреть на тупиков на острове Ланди.

49. Поехать в Дубровник, где снимали "Игру престолов".

50. Отправляйтесь на рыбалку на Аляску.

Читайте также: Афиша интересных событий в Украине на 2-3 октября

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Туристы, Туризм, Путешествия, мир, Чернобыль.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Вкусные грибы: почему шампиньоны стоить чаще употреблять в пищу
02 Вкусно и полезно: еда, которая отлично подойдет для завтрака
03 Чародейная Велесова Ночь - с 31 октября на 1 ноября: традиции, приметы и обряды
04 Маникюр осень 2019: завораживающий серый дизайн (Фото)
05 Гороскоп на завтра, 31 октября 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Украина запретила ввоз 54 книг с пропагандой из России
Украина запретила ввоз 54 книг с пропагандой из России
Зеленский собирается посетить Вильнюс
Зеленский собирается посетить Вильнюс
Конгресс США принял резолюцию о процедуре импичмента Трампа
Конгресс США принял резолюцию о процедуре импичмента Трампа
Колумбийская художница стала лауреатом премии в области современного искусства
Колумбийская художница стала лауреатом премии в области современного искусства
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь