Украинский Чернобыль попал в топ-50 самых интересных туристических мест мира

Новости Украины:Экскурсия в Чернобыль заняла 43 строчку рейтинга.

Эксперты определили 50 самых интересных туристических локаций, сообщает dailymail.co.uk.

В Великобритании провели опрос "Мечты о путешествиях" согласно которому больше всего путешественники мечтают увидеть Северное сияние, покататься на Восточном экспрессе и проехаться на автомобиле по известной американской трассе №66.

Также в десятку рейтинга вошли: Китайская стена, сафари в Африке, круиз по Карибскому морю, Диснейленд во Флориде, Мальдивы и Большой каньон.

Кроме того, экскурсия в Чернобыль заняла 43 строчку рейтинга, а последнюю 50 строчку заняла рыбалка на Аляске.

50 самых интересных туристических локаций:

1. Посмотрите на Северное сияние.

2. Путешествие на Восточном экспрессе.

3. Дорога № 66.

4. Прогулка по Великой китайской стене.

5. Сафари в Африке.

6. Отправиться в круиз по Карибскому морю.

7. Освенцим. 8. Отправится в Disneyworld во Флориде.

9. Отдыхать бунгало на Мальдивах.

10. Полететь на вертолете над Гранд-Каньоном.

11. Посмотреть на гору Фудзи в Японии.

12. Увидеть остров Греции.

13. Посетить семь чудес света.

14. Пойти в казино в Лас-Вегасе.

15. Увидеть медведя в Канаде.

16. Плавать в Голубой лагуне в Исландии.

17. Увидеть Везувий и Помпеи.

18. Путешествовать куда угодно на частном самолете.

19. Посетить святилище на Борнео.

20. Пересечь все континенты.

21. Подняться на Мачу-Пикчу.

22. Плавать с морскими черепахами на Гавайях.

23. Подняться на вершину Эйфелевой башни.

24. Поехать в Калифорнию.

25. Перейти мост Золотые Ворота.

26. Увидеть айсберги в Гренландии.

27. Посетить остров Пасхи.

28. Посетить ледяную гостиницу в Норвегии.

29. Посетитть дом хоббита в Новой Зеландии.

30. Посетить Мертвое море.

31. Посетить любой ресторан, отмеченный звездой Мишлен.

32. Подводное плавание в Большом корраловым рифе. 33. Плавать с дельфинами в Орландо. 34. Посещение Айерс Рок / Улуру.

35. Увидеть статую Христа-Искупителя в Бразилии.

36. Посетить поля битвы Второй мировой войны.

37. Увидеть Санта Клауса в Лапландии.

38. Ехать по шоссе Тихоокеанского побережья.

39. Путешествие в одиночку только для опыта.

40. Подняться на Эмпайер Стейт Билдинг.

41. Посмотреть представление в Сиднейском оперном театре.

42. Покупаться со слонами Таиланде.

43. Посетить Чернобыль.

44. Посетить подводный отель в Дубае.

45. Поднимитесь на Тейбл-Маунтин в Южной Африке

46. Провести время в горном лагере в Канаде.

47. Увидеть морских черепах на Борнео.

48. Посмотреть на тупиков на острове Ланди.

49. Поехать в Дубровник, где снимали "Игру престолов".

50. Отправляйтесь на рыбалку на Аляску.

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