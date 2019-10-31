Украинский Чернобыль попал в топ-50 самых интересных туристических мест мира

Эксперты определили 50 самых интересных туристических локаций, сообщает dailymail.co.uk.
В Великобритании провели опрос "Мечты о путешествиях" согласно которому больше всего путешественники мечтают увидеть Северное сияние, покататься на Восточном экспрессе и проехаться на автомобиле по известной американской трассе №66.
Также в десятку рейтинга вошли: Китайская стена, сафари в Африке, круиз по Карибскому морю, Диснейленд во Флориде, Мальдивы и Большой каньон.
Кроме того, экскурсия в Чернобыль заняла 43 строчку рейтинга, а последнюю 50 строчку заняла рыбалка на Аляске.
50 самых интересных туристических локаций:
1. Посмотрите на Северное сияние.
2. Путешествие на Восточном экспрессе.
3. Дорога № 66.
4. Прогулка по Великой китайской стене.
5. Сафари в Африке.
6. Отправиться в круиз по Карибскому морю.
7. Освенцим. 8. Отправится в Disneyworld во Флориде.
9. Отдыхать бунгало на Мальдивах.
10. Полететь на вертолете над Гранд-Каньоном.
11. Посмотреть на гору Фудзи в Японии.
12. Увидеть остров Греции.
13. Посетить семь чудес света.
14. Пойти в казино в Лас-Вегасе.
15. Увидеть медведя в Канаде.
16. Плавать в Голубой лагуне в Исландии.
17. Увидеть Везувий и Помпеи.
18. Путешествовать куда угодно на частном самолете.
19. Посетить святилище на Борнео.
20. Пересечь все континенты.
21. Подняться на Мачу-Пикчу.
22. Плавать с морскими черепахами на Гавайях.
23. Подняться на вершину Эйфелевой башни.
24. Поехать в Калифорнию.
25. Перейти мост Золотые Ворота.
26. Увидеть айсберги в Гренландии.
27. Посетить остров Пасхи.
28. Посетить ледяную гостиницу в Норвегии.
29. Посетитть дом хоббита в Новой Зеландии.
30. Посетить Мертвое море.
31. Посетить любой ресторан, отмеченный звездой Мишлен.
32. Подводное плавание в Большом корраловым рифе. 33. Плавать с дельфинами в Орландо. 34. Посещение Айерс Рок / Улуру.
35. Увидеть статую Христа-Искупителя в Бразилии.
36. Посетить поля битвы Второй мировой войны.
37. Увидеть Санта Клауса в Лапландии.
38. Ехать по шоссе Тихоокеанского побережья.
39. Путешествие в одиночку только для опыта.
40. Подняться на Эмпайер Стейт Билдинг.
41. Посмотреть представление в Сиднейском оперном театре.
42. Покупаться со слонами Таиланде.
43. Посетить Чернобыль.
44. Посетить подводный отель в Дубае.
45. Поднимитесь на Тейбл-Маунтин в Южной Африке
46. Провести время в горном лагере в Канаде.
47. Увидеть морских черепах на Борнео.
48. Посмотреть на тупиков на острове Ланди.
49. Поехать в Дубровник, где снимали "Игру престолов".
50. Отправляйтесь на рыбалку на Аляску.
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