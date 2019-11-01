День Ангела Германа: значение имени и оригинальные поздравления

Новости Украины:Имя Ермак является народной формой имен Ермолай и Еремей.

Имя Герман имеет несколько версий происхождения. По первой версии, имя Герман имеет латинское происхождение, произошло от слова "germanus", которое имеет три варианта перевода. Первый перевод – "родной", "единокровный", второй перевод – "близкий", "родной", "братский", третий вариант толкования – "истинный", "настоящий", "подлинный".

По второй версии, имя Герман – это один из вариантов написания и произношения древнегерманского имени Германн (Херманн), которое означает "воин". Употребляются оба эти имени независимо друг от друга.

По третьей версии, имя Герман стало нарицательным словом, означающим, откуда прибыл человек, один из вариантов произношения латинского "Germānicus". Поэтому имя Герман раньше означало "из Германии", в дальнейшем трансформировалось в "германец", а в современности может трактоваться как "немец".

Герман редко делает успешную карьеру, но он может найти себя в таких областях, как литература, искусство. Ему близки творческие профессии. Хотя Герман неплохо разбирается и в технике, но наука и медицина его не очень привлекают по той причине, что требуют усердия, усидчивости и полной сосредоточенности на деле.

Многие считают Германа нелюдимым. Другие видят в нем простака, готового распахнуть свою душу нараспашку. Его обаяние привлекает женщин. Они всегда стремятся помочь ему обрести себя, найти спокойствие и уют. Но Герман переменчив, он молниеносно принимает решения, что порой просто отталкивает женщин. Они не видят в нем надежного спутника жизни, поэтому в семейной жизни Германа часто преследуют неудачи. Он способен напрочь забыть о семье и увлечься развлечениями, которые унесут его от забот.

Мы тебе желаем, Герман,

Много радости большой,

В твоей долгой, яркой жизни

Пусть все будет хорошо,

Продвигайся, строй карьеру,

Про семью не забывай,

Знаем мы, в делах ты лучший,

Только нос не задирай!

Герман, с праздником тебя

Искренне я поздравляю.

От души много добра

Сегодня я тебе желаю.

Пусть успех во всём прибудет,

Пусть уйдёт скорее грусть,

Пусть здоровье не подводит,

Денег много будет пусть.

Будь счастливым и здоровым,

Первым будь всегда, во всём,

Смелым будь ты и весёлым.

Все проблемы нипочём!

Ты — Герман, имя твое, кстати,

Носить мог в средние века

Лишь только представитель знати,

Пришло оно издалека.

Бесспорный лидер в коллективе,

Увидел цель и к ней идешь,

Достигнешь званий в перспективе,

Работать ты не устаешь.

И пожелать хотелось воли,

Пути удачно выбирать.

Вся жизнь — театр, и в главной роли

Спектакль на зависть всем сыграть.

Он красив — и это верно —

Обаятелен наш Герман.

Очаровывает всех,

Во всём ждёт его успех.

Мы желаем, чтоб наш мачо

Всё имел: квартиру, дачу,

Отдыхал чтоб на Мальдивах

И поймал там крокодила.

Герман, ты шармом таким обладаешь,

Что все красотки в округе — твои.

Пусть же лишь сладкое счастье узнаешь,

Только успех пусть встает на пути!

Многого в жизни ты, Герман, добьешься,

Будешь высот больше всех покорять.

Ну а когда ты светло улыбнешься,

То от тебя взгляд нельзя оторвать!

Пару слов хвалебных, Герман,

Я тебе сказать хочу.

Парень ты отличный, верный.

Пусть все будет по плечу.

Жизнь пусть будет интересной,

С массой подвигов, побед.

И запала в сердце хватит

Еще много-много лет.

Герман, ты можешь карьеру построить

И жизнь свою неплохо устроить,

Для этого есть все основания,

Любой ценой ты добьешься признания!

Желаем тебе друзей настоящих,

Чувств нежных, искренних и горячих,

В стремлении к заветной мечте

Пускай Фортуна поможет тебе!

Герман, вы на рыцаря похожи,

Всегда вы верховодите везде,

Ваш ум и независимость и воля

Ведут к победе при любой звезде.

Под стать себе и женщину найдете,

Которая оценит вас сполна.

В свободе ярко очень вы живете,

Жизнь приключений и энергии полна.

И солнце светит особенно ярко,

И дарит свои золотые подарки.

А небо наполнено бархатом туч,

И дарит красивой надежды нам луч.

И в этот волшебный и сказочный час,

Хотим мы сказать тебе, Герман, для нас

Ты самый хороший, родной человек,

Пусть будет удача с тобой навек.