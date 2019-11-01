Синоптики дали прогноз погоды на выходные

Новости Украины:В Украине в ближайшие дни во всех областях будет без осадков, температура воздуха снизится, местами до -8.

В ближайшие сутки, 1 ноября, над территорией Украины будет господствовать холодная и сухая воздушная масса в поле высокого атмосферного давления, сообщает Укргидрометцентр. В пятницу в Украине без осадков. Ночью, утром в западных, местами северных и центральных областях туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью 1-6° мороза, на Левобережье до 9° мороза; днем 3-8° тепла, на Закарпатье и юге Одесской области 9-12°, в восточных областях 0-3° тепла. В Киеве - без осадков. Ночью, утром местами возможен туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 2-4° мороза, днем 5-7° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 1 ноября самая высокая температура днем была 23,2 в 1926г., самая низкая ночью -16,8 в 1920г.

Прогноз погоды на 1 ноября, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на пятницу, 1 ноября, в городах Украины:

Ужгород – +9…+11

Львов – +6…+8

Ивано-Франковск – +7…+9

Тернополь – +5…+7

Черновцы – +6…+8

Хмельницкий – +5…+7

Луцк – +6…+8

Ровно – +6…+8

Житомир – +5…+7

Винница – +5…+7

Одесса – +7…+9

Николаев – +5…+7

Херсон – +5…+7

Симферополь – +5…+7

Кропивницкий – +4…+6

Черкассы – +4…+6

Чернигов – +3…+5

Сумы – +2…+4

Полтава – +3…+5

Днепр – +4…+6

Запорожье – +4…+6

Донецк – +2…+4

Луганск – +2…+4

Харьков – +2…+4

Киев – +5…+7

2 ноября в Украине в основном без осадков, лишь на Закарпатье днем небольшой дождь.

Ветер южный, 7-12 м/с, ночью в западных, днем также и в северных и центральных областях порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 1-6° мороза, днем 4-9° тепла; в восточной части ночью 5-10° мороза, днем 1-6° тепла; на крайнем юге страны и на Закарпатье ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 6-11° тепла. В Киеве - без осадков. Ветер южный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура ночью 1-3° мороза, днем 5-7° тепла.

Прогноз погоды на 2 ноября, фото: meteo.gov.ua

3 ноября в западных, северных и местами центральных областях небольшой дождь (ночью на севере Левобережья с мокрым снегом), в Карпатах и на Закарпатье умеренные дожди, на остальной территории без осадков; температура ночью 0-5° тепла, днем 7-12°, на юге Одесской области, Закарпатье и Прикарпатье до 16° тепла, в восточной части ночью 2-7° мороза, днем 4-9° тепла.

Ветер южный, 7-12 м/с, 2 ноября ночью в западных, днем и в северных и центральных областях, 3 ноября в Украине, кроме восточной части, порывы 15-20 м/с.

На Киевщине 3 ноября ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь; температура ночью 0-5° тепла, днем 7-12°. Ветер южный, 7-12 м/с, днем 2 ноября и в течении 3 ноября порывы 15-20 м/с.

Прогноз погоды на 3 ноября, фото: meteo.gov.ua

Синоптики прогнозируют 4 ноября в западных, ночью местами и в северных областях небольшой дождь, на Закарпатье и в Карпатах умеренный дождь, на остальной территории без осадков; температура ночью 4-9° тепла, на крайнем западе страны и побережье Черного моря до 12°, днем 12-17°, в южной части до 20°, на востоке страны и севере Левобережья ночью 0-6° тепла, днем 9-14°. В столичном регионе 4 ноября ночью местами небольшой дождь, днем без осадков; температура ночью 4-9° тепла, днем 12-17°.

Прогноз погоды на 4 ноября, фото: meteo.gov.ua

5 ноября небольшой, местами умеренный дождь, лишь ночью в восточной, днем в западной части без осадков; температура ночью 6-12°, на западе и востоке 4-9° тепла, днем 9-15°, на юге до 18°.

В Киеве 5 ноября ожидается небольшой дождь; температура ночью 6-11°, днем 9-15°.

Прогноз погоды на 5 ноября, фото: meteo.gov.ua

Напомним, синоптики рассказали о погоде в ноябре. Средняя месячная температура в ноябре этого года в Украине прогнозируется на уровне от 0° до 8° тепла, что для некоторых регионов страны несколько выше средних многолетних значений. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

"Средняя месячная температура предполагается 0-8°, в горных районах 6-7° тепла, что в северо-западной половине страны близко к средним многолетним значениям, на остальной территории - несколько выше средних многолетних значений", - указали синоптики.