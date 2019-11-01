Выходные и праздники в ноябре 2019: сколько будут отдыхать украинцы

Новости Украины:В последний месяц осени для работников с пятидневной рабочей неделей будет 11 выходных дней и 19 рабочих.

В ноябре 21 день будет рабочим, еще 9 дней – выходные. Дополнительных выходных не намечается, так что украинцев ждет размеренный рабочий месяц.

Для тех, у кого пятидневный офисный график, из 30 дней ноября девять будут выходными - пять суббот и четыре воскресенья: 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24 и 30 числа.

По ст. 73 КЗоТ, в этом месяце не предусмотрено дополнительных выходных; также нет дней масштабных религиозных праздников.

Календарь – ноябрь 2019

Всего в ноябре будет 30 дней. 21 день будет рабочим, еще 9 дней – выходные.

Не выходные, но все равно праздники и памятные дни, местные или международные:

9 ноября – День украинской письменности и языка;

9 ноября – Всеукраинский день работников культуры и мастеров народного искусства;

16 ноября – День работников радио, телевидения и связи;

17 ноября – День студента;

19 ноября – День синоптика;

21 ноября – День служащих ДШВ ВСУ;

25 ноября – Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин.

В ноябре отмечается трагическая памятная дата – 24 ноября в Украине и во всем мире чтят память жертв голодоморов.

Напомним, наиболее популярными для украинцев праздниками являются Рождество Христово, Пасха и Новый Год, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии осенью 2018 года.

На предложение выбрать из списка наиболее важные и любимые праздники, 82,2% респондентов выбрали Рождество, 81,7% - Пасху, 75,3% - Новый год.