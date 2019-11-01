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"Укроборомпром" передал ВСУ почти 700 единиц военной техники и оружия

"Укроборомпром" передал ВСУ почти 700 единиц военной техники и оружия
12:19 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:Больше всего передали огнеметов и пусковых устройств – суммарно почти 400 единиц.

Государственный концерн "Укроборонпром" в октябре передал на нужды Вооруженных сил Украины 697 единиц вооружения и военной техники (ВВТ).

Об этом сообщает пресс-служба "Укроборонпрома".

"Государственный концерн "Укроборонпром" передал украинским защитниками 697 единиц вооружения и военной техники. Министерство обороны и Национальная гвардия Украины получили ВВТ в рамках выполнения Концерном Государственного оборонного заказа и других контрактов с заказчиками", - говорится в сообщении.

Как отмечается, больше всего передали огнеметов и пусковых устройств – суммарно почти 400 единиц и более 300 единиц специальной навигационной аппаратуры. Кроме того, военные получили новую и отремонтированную бронетехнику.

В пресс-службе также напомнили, что Концерн начал международный аудит и отбор новых руководителей на свои предприятия-участники.

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Оружие, Минобороны, ВСУ, Укроборомпром.
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