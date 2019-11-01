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Дело о "скифском золоте": суд в Гааге отклонил ходатайство украинской стороны

Дело о "скифском золоте": суд в Гааге отклонил ходатайство украинской стороны
15:19 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Оодатайство украинской стороны об отводе судьи Апелляционного суда Амстердама, который рассматривает дело о "скифском золоте", передано в суд Гааги.

Суд в Гааге отклонил ходатайство украинской стороны об отводе судьи Апелляционного суда Амстердама, который рассматривает дело о "скифском золоте".

Об этом Крым.Реалии сообщила первый заместитель министра культуры Украины Светлана Фоменко.

"Сегодня было решение об отказе в нашем ходатайстве об отводе судьи. Никаких подробностей мы пока не имеем. Будем связываться с нашими голландскими советниками. Министерство юстиции контролирует этот процесс", – сказала Фоменко.

По ее словам, в этом отказе "ничего страшного нет". "Это, конечно, осложнение процедуры, но мы дальше движемся и подаем дальнейшие документы и участвуем в рассмотрении", – добавила она.

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Ранее стало известно, что ходатайство украинской стороны об отводе судьи Апелляционного суда Амстердама, который рассматривает дело о "скифском золоте", передано на рассмотрение суда в Гааге.

Окружной суд Амстердама 14 декабря 2016 года принял решение, согласно которому коллекция "скифского золота" должна быть возвращена Украине, а не в оккупированный Россией Крым. Предметом спора является коллекция из 565 музейных предметов, предоставленных Центральным музеем Тавриды, Керченским историко-культурным заповедником, Национальным заповедником ”Херсонес Таврический” и Бахчисарайским историко-культурным заповедником, которые были привезены для экспонирования в музее Алларда Пирсона 6 февраля 2014 года в рамках выставки "Крым - золотой остров в Черном море".

После оккупации Россией Крыма нидерландская сторона отказалась возвращать экспонаты крымским музеям, мотивируя отказ тем, что принимала их от Украины.

Министерство культуры РФ настаивает на передаче коллекции "скифского золота" в собственность России.

МИД Королевства Нидерланды подтвердил признание всех экспонатов выставки государственной собственностью Украины.

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Действие контракта, который давал право на временное хранение коллекции музеем Алларда Пирсона, окончилось 13 июня 2014 года, после чего, по закону, эти культурные ценности считаются незаконно вывезенными из Украины и подлежат возврату.

16 июля 2019 года стало известно, что Апелляционный суд Амстердама через 6-9 месяцев примет окончательное решение относительно "скифского золота". В суде сообщили, что судьям необходимо получить от сторон спора дополнительную информацию о праве собственности на экспонаты. У Украины и РФ есть два месяца, чтобы предоставить запрашиваемые документы.

В сентябре Украина просила об отводе судьи Апелляционного суда Амстердама, который рассматривает дело о "скифском золоте".

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Амстердам, Суд, Гаага, Минкульт, Скифское золото, Светлана Фоменко.
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