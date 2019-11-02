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Медучреждения могут регистрироваться в электронной системе здравоохранения

Медучреждения могут регистрироваться в электронной системе здравоохранения
06:40 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:Нацслужба здоровья: больницы уже могут регистрироваться в электронной системе здравоохранения.

С 1 ноября медицинские учреждения вторичного уровня уже могут регистрироваться в электронной системе здравоохранения.

Об этом Укринформу сообщили в Национальной службе здоровья.

"С 1 ноября для специализированных и высокоспециализированных медицинских учреждений станет доступным функционал для регистрации заведения в электронной системе здравоохранения. Это один из первых шагов после автономизации, который должен сделать медицинское учреждение в рамках подготовки к работе по договору с НСЗУ", - сообщили в Нацслужбе.

Чтобы воспользоваться функционалом, заведение должно выбрать медицинскую информационную систему, которая бы отвечала потребностям и финансовым возможностям заведения. Именно из-за нее все данные учреждения, его сотрудников и пациентов будут передаваться в центральную базу данных электронной системы здравоохранения.

Сейчас в электронной системе здравоохранения (ЭСОЗ), по данным НСЗУ, зарегистрированы 1412 учреждений по оказанию первичной медицинской помощи. Декларацию о выборе врача в эти заведения подали 28,68 млн пациентов, которых обслуживают более 25 тыс. семейных врачей, педиатров и терапевтов. В ЭСОЗ также зарегистрированы 1132 аптечных учреждения (7719 мест отпуска лекарств), имеющие договор о реимбурсации с НСЗУ.

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В НСЗУ напомнили, что все шаги на пути трансформации системы здравоохранения осуществляются с применением электронных инструментов.

Сейчас очередь за специализированными и высокоспециализированными медицинскими учреждениями, поскольку в 2020 году Программа медицинских гарантий заработает в полном объеме, и единственной возможностью получить средства от государства для медицинских учреждений будет договор с Национальной службой здоровья.

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Больница, Медицина, НСЗУ.
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