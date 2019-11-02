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Суббота, 02.11.2019
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Народные приметы на 2 ноября – Артемьев день

Народные приметы на 2 ноября – Артемьев день
07:44 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:Какой сегодня праздник и что категорически нельзя делать в этот день?

Традиции

В этот день полагалось заниматься починкой заборов, поскольку считалось, что чем забор лучше и крепче, тем будет урожайнее следующий год. По народным представлениям, в этот день к человеческому жилью начинали приближаться волки. Этот зверь был особым. Еще в "Слове о полку Игореве" упоминается, как князь Всеслав "рыщет волком в ночи". Обращение в волка было уподоблением одному из наиболее почитаемых и могущественных, наделяемых сверхъестественными свойствами зверей. Возможно, именно об обрядовом "превращении в волков" свидетельствовал Геродот, повествуя о том, что ежегодно каждый из невров (этот народ обитал на территории современной Белоруссии) "становится на несколько дней волком". 

Подобное обращение могло быть приурочено к свадьбе, одному из наиболее важных обрядов в жизни человека. Обращенные в волков люди страдают, скучают и стараются держаться поближе к жилью. Превратиться обратно в человека такой зверь мог по окончании срока заклятья, после гибели наложившего его колдуна, или если волка накрыть человеческой одеждой или накормить благословленной едой, то есть такой пищей, которую благословили в храме. Считается, что образ человека-волка возник в результате своеобразного подсознательного припоминания человека о полузверином обличье его предков или связывают с воспоминаниями об обрядах в честь (или с участием) божества — волка, жрецы и почитатели которого носили волчьи шкуры.

Приметы 2 ноября

Волки близко к деревне воют — к голодной зиме и недородному лету.

Знаменательные события в истории: 2 ноября 2019 года

На Артемия капусту рубят, солят, жмут и мнут, чтобы соку дала побольше.

Пока лиственница иголки не сбросит, снега не будет; а если и выпадет, то все равно растает.

Пороша всегда в безветрие ложится.

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Традиции, Приметы, Народные приметы, Обряды, 2 ноября, Проводы осени, Приметы на 2 ноября, Артемьев день.
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