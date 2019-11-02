День Ангела Ирины: значение имени и оригинальные поздравления

Новости Украины:

Из древнегреческого языка – спокойная, дарящая мир, любовь, плодородная (совр – сексуальная). Возможно, что изначально происходит от имени бог? плодородия, который у восточных славян назывался Ярило (ср. древнеславянское имя Ярина – крепкая, ядреная, солнечная). Праздник плодородия – праздник бога Ярилы – отмечали перед заговеньем Петрова поста. Именины Ирины отмечают два раза в году.

Ирина очень цельная натура. Она ко всем своим обязанностям, будь то в семье или на работе, относится с чувством большой ответственности. Так, дома она не ляжет спать, пока полностью не переделает все, что надо на завтрашний день, – сделает заготовки для завтрака и обеда, постирает, позанимается с ребенком, побеседует с родителями, успокоит их при необходимости.

При этом обязательно посекретничает с отцом – у нее с ним более дружеские отношения, чем с матерью. Возможно, потому, что отец во всех случаях – и когда Ирина права, и когда не права – правильно поймет ее, успокоит и даст дельные советы. А мать сразу начинает волноваться и корить ее за то, что Ирина сделала.

Ирина спокойно переносит любые невзгоды, не теряет самообладания, не распускается в жалости к себе, а сразу же ищет конкретный выход из данной ситуации. За ее хрупкими плечами и мать, и дети, и муж могут чувствовать себя как за каменной стеной – и в горе, и в радости, и в болезни, и в добром здравии.

Ирина хороший специалист – в любую работу она вносит элемент творчества, старается докопаться до сути каждой проблемы. Ирина рано выходит замуж, часто сразу же после школы. Однако она всегда старается получить высшее образование и не сидеть у мужа на иждивении. Ирину любят и уважают ее близкие, коллеги по работе, ценит руководство. Она всегда сдержанна, не болтает лишнего, не разменивается по пустякам. Иногда может показаться, что она излишне жестокая, но это только внешне – Ирина добрый и чуткий человек. На ее помощь всегда можно рассчитывать.

Ирина, особенно "зимняя", хорошо выглядит до глубокой старости. Создается впечатление, что годы не властны над ней.

Милая моя Иришка,

В день чудесный именин

Я хочу, чтоб счастья вспышка

Озарила бы твой мир.

Пусть легко и очень верно

Сбудется твоя мечта.

И такой же несравненной

Остается красота.

Очень много для Иришки

Пожеланий собралось.

Счастья, Ира, выше крыши!

Все, что хочешь, чтоб сбылось.

Деньги чтоб неслись лавиной,

Нападали чтоб гурьбой,

Чтоб любовь всегда, Ирина,

Была рядышком с тобой.

На душе — весны и лета,

В теле — бодрости, огня.

Будь вниманием согрета.

В общем, с праздником тебя!

В этот чудесный день поздравляем с Днем Рождения Ирину и желаем ей успехов во всех начинаниях, удачи, здоровья, любви и вдохновения. Пусть любая проблема решается быстро и безболезненно, а каждый новый день будет лучше предыдущего. Пусть сбываются желания, а близкие никогда не разочаровывают.

Милая Ирина, дорогая Ирочка, от всей души тебя поздравляю и желаю вечного ощущения счастья и радости, оптимистичного настроения и воодушевления, перспективного будущего и доброго настоящего, крепкой любви и необыкновенного чуда в жизни.

Пусть в чудесный праздник этот

Ты получишь сто букетов.

Пусть удача улыбнется,

Ну а горе не коснется.

И пусть будет рядом, Ира,

Всегда любящий мужчина.

Будут пусть всегда друзья

И надежная семья!

Ирина – означает мир, покой,

Тебе сполна оно, поверь, подходит!

Ты даришь людям счастье и любовь,

Они в тебе и доброту находят.

Хочу я в день рожденья пожелать

Тебе всегда прекрасной оставаться,

А если хочешь что-то поменять –

Пусть счастье не устанет откликаться!

Ирочка, с Днем ангела тебя!

С праздником сегодня поздравляю,

Ведь про именины забывать нельзя,

Я же от себя тебе желаю:

Чистого неба и солнечных дней,

Добрых и верных подруг и друзей,

В доме – достатка, уюта всегда,

Пусть в двери его не стучится беда.

Здоровья, успеха, улыбки в глазах,

Веры, надежды, удачи в делах,

В семье – пониманья, тепла и любви.

Пусть юности пламя не гаснет в крови!