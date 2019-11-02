ВАКС продолжает избирать меру пресечения депутату Дубневичу

Новости Украины:Дубневича подозревают в завладении государственными средствами на сумму свыше 93 млн грн.

Антикоррупционный суд продолжил заседание по избранию меры пресечения народному депутату Ярославу Дубневичу, которого подозревают в завладении государственными средствами на сумму свыше 93 млн грн.

Так, сегодня суд продлил рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения нардепу Дубневичу.

Добавим, что вчера, 1 ноября, суд объявил перерыв на стадии исследования доказательств.

Отметим, что прокуроры САП настаивают на применении в отношении народного избранника меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 93 млн гривен залога.

Нардеп подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

По версии следствия, сообщили в САП, указанный народный депутат лоббировал выделение денежных средств из бюджета ПАО "Укрзализныця" на закупку товаров в подконтрольных ему предприятий. Финансовые потери от реализации схемы проведения процедур открытых торгов стрелочных переводов, запасных частей к ним и комплектов раздельного скрепления согласно материалам экспертизы составили более 93 млн грн.

Напомним, 31 октября Рада сняла неприкосновенность с Дубневича и дала разрешение на его арест.