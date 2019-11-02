Скачать
Суббота, 02.11.2019
Глава МИД Финляндии побывал в Станице Луганской (Фото)
Глава МИД Финляндии побывал в Станице Луганской (Фото)
Студенты попробовали себя в роли народных депутатов (Фото)
Студенты попробовали себя в роли народных депутатов (Фото)
Бех-Романчук впервые признали лучшей спортсменкой Украины
Бех-Романчук впервые признали лучшей спортсменкой Украины
Народные приметы на 2 ноября – Артемьев день
Народные приметы на 2 ноября – Артемьев день

ВАКС продолжает избирать меру пресечения депутату Дубневичу

ВАКС продолжает избирать меру пресечения депутату Дубневичу
12:05 Сегодня Телеграф УНН

Новости Украины:Дубневича подозревают в завладении государственными средствами на сумму свыше 93 млн грн.

Антикоррупционный суд продолжил заседание по избранию меры пресечения народному депутату Ярославу Дубневичу, которого подозревают в завладении государственными средствами на сумму свыше 93 млн грн.

Так, сегодня суд продлил рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения нардепу Дубневичу.

Добавим, что вчера, 1 ноября, суд объявил перерыв на стадии исследования доказательств.

Отметим, что прокуроры САП настаивают на применении в отношении народного избранника меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 93 млн гривен залога.

У Дубневича нету таких денег: адвокаты просят отпустить подозреваемого на поруки

Нардеп подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

По версии следствия, сообщили в САП, указанный народный депутат лоббировал выделение денежных средств из бюджета ПАО "Укрзализныця" на закупку товаров в подконтрольных ему предприятий. Финансовые потери от реализации схемы проведения процедур открытых торгов стрелочных переводов, запасных частей к ним и комплектов раздельного скрепления согласно материалам экспертизы составили более 93 млн грн.

Напомним, 31 октября Рада сняла неприкосновенность с Дубневича и дала разрешение на его арест.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Нардеп, Мера пресечения, Ярослав Дубневич, Укразализныця, ВАКС.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Nord Stream 2: Польский эксперт озвучил лучший и худший шаг для Украины
02 Родительская суббота: как сегодня упоминают близких и что нельзя делать
03 Гороскоп на завтра, 2 ноября 2019: все знаки Зодиака
04 Видимо вампиры не носят белья: Алессандра Амбросио удивила костюмом на Хэллоуин
05 В Белом доме готовы к импичменту президента
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На донбасских КПВВ можно погреться
На донбасских КПВВ можно погреться
Курс валют на 2 ноября: гривна завершила неделю ростом
Курс валют на 2 ноября: гривна завершила неделю ростом
Порывы ветра: прогноз погоды на выходные
Порывы ветра: прогноз погоды на выходные
Родительская суббота: как сегодня упоминают близких и что нельзя делать
Родительская суббота: как сегодня упоминают близких и что нельзя делать
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь